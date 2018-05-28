港股直擊 即巿股評

美國股市上周五晚個別發展，港股連跌兩周累挫534點後，今早反覆向上，重回50天線及20天線滙聚區。

恒指今早高開171點，重上50天線(約30683點)和20天線(約30735點)滙聚區後，迅速掉頭回落，一度倒跌57點，見30530點半日低，及後回勇復升，半日最多升208點，高見30796點。恒指中午報30758點，升170點或0.56%，大市成交額449.24億元。

國企指數報12117點，升69點或0.58%。

藍籌股方面，中海油(00883)受外圍油價急跌拖累，再跌2.13%; 中石油(00857)則獲大摩唱好，進賬4.3%; 蘋概股造好，舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別有4%及3%的升幅。友邦(01299)領漲大市，急升2.91%。

物業管理股受追捧，雅生活服務(03319)創13.84元上市新高，半日急升6.4%; 中海物業(02669)刷逾兩個月高，飆7.9%; 另外，彩生活(01778)及綠城服務(02869)分別升8.5%及5.1%。

生物製藥股顯著扳升，三生製藥(01530)破頂，大升8%; 藥明生物(02269)創88.05元上市新高，今早升5.6%; 另外，中國生物製藥(01177)及復星醫藥(02196)則分別漲4.3%及4.7%。

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