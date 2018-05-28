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有望成為本港首隻「同股不同權」股份的內地智能手機生產商小米，據報敲定於7月初至7月中旬掛牌。

內地媒體引述知情人士透露，小米將在6月底路演，遊說歐美的機構投資者對其業務估值不低於700億美元(約5460億港元)。

該人士表示，小米的估值基於對業績增長的預期，小米需要證明，在未來3年年利潤增長會達50%。

報道又指出，小米將IPO拖到7月，是因為內地證券監管機構正試圖說服小米及阿里巴巴等海外上市公司，在7月發行中國預託證券(CDR)，供中國投資者投資。