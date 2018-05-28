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今日 10:41 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指未擺脫「下降通道」

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上個星期五(5月25日)揀咗隻恒指熊(64626)出嚟做day trade，有留意微博嘅朋友應該都知道由於時間關係，隻(64626)已經喺上星期五下晝3點鬆啲，按當日恒指喺朝早11點35分至下半場1點5分5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超買，(64626)高低位($0.067同$0.061)拉個中間數$0.064作為買入價，同埋下晝3點3分(64626)做緊$0.082計，半日都執咗28.1%，雖則仲爭幾廿點先至殺晒30500至30599點嘅牛證，但係學風雲話齋「凡事太盡，緣分勢必早盡」，所以早早閃人(呢句嘢應該係禪師所講嘅)。

噚日喺屋企睇新聞，方東昇話已經連續唔知N咁多日氣溫錄得33度以上，屋企樓下啲白蘭花都晨早開晒，呢個夏天真係火辣辣，不過個市就真係冷清清，可能都係多得美國總統特朗普嘅神經質，呢頭話取消特金會，轉嗰頭又話希望見面，搞到今朝恒指先升171點開市，到我返到公司開埋電視之後，見到恒指倒跌3點，依家9點52分，恒指跌幅擴大跌41點，做緊30546點；it's fine，因為條「下降通道」仍然喺度。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家9點53分計，恒指最低做過30530點，即係話30500至30599點呢堆街貨都係未死晒，咪以為見到條bar咁長就話今日個市食到好飽，記得恒指牛熊證街貨圖裏面嘅data係講緊上一個交易日嘅數嚟架，所以呢度其實已經所剩無幾，要睇就睇30400至30499點，呢度有相當於698張期指，再落多100點就有938張期指。係未過千呀，不過如果個市繼續以龜速下行嘅話，你估會唔會吸引到資金博反彈，將牛證嘅街加重先？

再睇埋上面堆熊仔，最貼價嘅係30900至30999點，呢度有158張期指，同現價(用返頭先mark底嘅30546點計)比嘅話，現價要彈升453點先到。唔係話要彈好多，400幾點講真係時個市火辣辣嘅時候，兩三下手勢就彈得到上去啦；之但係下行咁近又有貨，何必去咁遠呢？恒指熊(64834)，收回價31000點，同現價有逾400點差距，呢個位已經高過「下降通道」頂部，所以有咩事要走都可以走到，唔會話一嘢就被打靶。按一貫策略吼恒指5分鐘圖見超買先好入。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。
電郵：[email protected]；微博#Gladyshan

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