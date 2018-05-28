即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開低走，全日波幅211點。恒指收報30588點，跌172或0.56%，成交金額936.13億元。國指收報 12047點，跌104點或0.86%；上證收報3141點，跌13點或0.42%。三項指數都偏軟，以國指表現較差。

恒指以陰燭「陀螺」收市，最低跌至30525點，補回5月10日出現之下跌裂口。MACD快慢線差距由正轉負，走勢轉弱。全日上升股份662隻，下跌922隻，整體市況偏弱。

中國4月份全國規模以上工業企業利潤同比成長近22%，高於3月份的3.1%， 鋼鐵、化工、汽車等行業對利潤增速有明顯拉動。可留意相關板塊之表現。

南韓總統文在寅周末在板門店與金正恩舉行會晤後表示，金正恩希望與美國會談，承諾實現朝鮮半島無核化。北韓中央通訊社報道指出，金正恩和文在寅同意在6月1日舉行新的「高級別」會談。

沙特阿拉伯能源大臣指出，明年石油需求增幅可能會放緩，預計下半年可能增加石油供應。俄羅斯總統普丁表示，油價每桶60美元完全適合俄羅斯，俄羅斯不希望油價大漲。俄羅斯擬將將OPEC討論逐步恢復產量的安排。

消息利油價下跌，也利淡美股三大指數表現。今早亞太股市上升，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指或可高開，但若未能上破5月24日高位30788點，指數或調頭回軟。

個股介紹：

招金礦業(01818)主要從事勘探、開採、選礦、冶煉及銷售黃金以及其他金屬產品。

集團在2018年第一季錄得營業收入12.92億元人民幣，下跌15%；受惠於期內錄得1487.7萬元人民幣的其他收益，使期內營業利潤上升10.3%至2.22億元人民幣。期內淨利潤1.79億元人民幣，上升16.8%。近日國際政局不穩，投資者的避險情緒上升，帶動金價向好，集團也有望受惠。

集團的預測市盈率為23.05倍，周息率1.08%。股份上日收報6.52元，上望7.3元，止損設於6.14元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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