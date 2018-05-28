港股直擊 即巿股評

港股連跌兩周累失534點，本月尚餘四個交易日，留意是否維持本月波幅(29791至31592點)，市場繼續關注中美貿易及地緣政局形勢。

上周五美股三大指數漲跌不一。道指收跌58點或0.24%，報24753點；納指收漲0.13%，報7433點；標普500指數收跌0.24%，報2721點。紐約期油大跌逾4%，美國能源股普跌。特朗普稱特金會仍有可能在6月12日舉行。全個星期道指漲0.15%，納指漲1.08%，標普500指數漲0.31%。今日周一是美國的陣亡將士紀念日假期，美股將會休市。歐股方面，泛歐斯托克600指數周跌0.9%，終結了此前八個星期的連漲走勢。

有關油組(OPEC)與俄羅斯正在討論自2016年以來首次提高原油產量的消息令原油期貨價格大幅下跌。紐約期油收跌4.5%，報67.50美元/桶，連跌四日，創一年來最大單日跌幅，全周跌5.4%。留意今日石油相關股表現。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.1元，較本港上日收市升5仙；騰訊(00700)ADR收報407.08元，升3.08元；國壽(02628)ADR收報21.92元，跌8仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.94元，跌0.18元；中石油(00857)ADR收報6.27元，升0.22元；中石化(00386)收報7.24元，跌8仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報71.59元，跌0.46元；聯通(00762)ADR收報11.1元，跌2仙。

ADR港股比例指數報30631，較上周五恒指收市升43點或0.14%。港股上周五主要受特朗普取消「特金会」引發市場避險情緒，午後跌幅進一步擴大，最多挫234點，低見30525，收報30588點，跌172點或0.6%，為5月9日以來、逾兩周新低。總結全個星期，恒指跌459點或1.5%；連跌兩周累失534點或1.7%。本月尚餘四個交易日，暫時未擺脫上落市格局。

上周五晚，港交所(00388)刊發除牌及《上市規則》其他修訂的諮詢總結，其中在《主板上市規則》，新增一項除牌準則，允許港交所可在發行人持續停牌18個月後將其除牌。新修訂的《上市規則》在2018年8月1日生效。

國家統計局昨日公布，內地四月份規模以上工業企業實現利潤5760.3億元人民幣，按年增長21.9%，增速較三月份加快18.8個百分點，為去年十月以來最高。 當中鋼鐵業、化工業及汽車業利潤增幅最為明顯，連同黑色金屬冶煉和壓延加工等行業，五個行業合共拉動利潤增速加快13.2個百分點。留意今日A股表現。

焦點股份

國美零售(00493)：公布今年1至3月，純利1.13億元人民幣，按年下跌一成八，銷售收入174.68億元人民幣，按年上升0.4%。線上線下交易總額(GMV)按年增長兩成九。

進昇集團(01581):發盈警，預期截至3月底止年度，收入及純利大幅減少，主要因為大部分建築項目基本完工，期內，面對激烈競爭令建築工程收益大幅下降等。

玖龍紙業(02689):公布以1.75億美元(約13.74港元)收購分別位於美國緬因州及威斯康星州的漿紙廠。玖龍紙業表示，收購事項預期將與公司現有原料採購及生產程序產生協同效益，可提供更可靠材料供應及穩定的長遠發展。

康師傅(00322)：今日公布截至3月底止首季度業績。

瑞聲科技(02018)：今日舉行股東周年大會。