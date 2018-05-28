今日 07:59
重要通告
港股直擊
華南城(01668)建議發行優先票據，所得款項淨額主要用作項目開發及發展有關的現有債務再融資及一般公司用途。
集團將向新交所申請票據上市。
貴州獨角獸滿幫料來港上市
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透過著名畫廊 擴闊藝術眼界
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