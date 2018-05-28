即巿股評 港股直擊

朝鮮半島局勢，或者更準確的講法是「特(朗普)金(正恩)會」的進展過去一周繼續成為國際傳媒報道焦點。先是美國總統特朗普於5月10日宣布，將於6月12日在新加坡與北韓領袖金正恩進行歷史性的會談；5月12日，北韓宣布將於5月23至25日拆除豐溪里核試驗場，特朗普翌日即在Twitter讚揚北韓(在美朝峰會舉行之前的)此一非常明智及親和的表態。

值得注意的是，金正恩以至平壤政府官方對於特朗普「單方面」宣布的6月12日美朝峰會，一直都不見有任何回應，既沒有表示期盼亦沒有表示抗拒。到了5月16日，朝鮮藉口報復美韓舉行大規模的名為Max Thunder的聯合軍演，宣布取消原定於當日與南韓舉行的高階層會談，並暗示(有傳媒形容為威脅)6月12日的美朝峰會也因為Max Thunder軍演，嚴重違反兩韓在4月27日簽署的《板門店宣言》而一併取消。有趣的是，美國在北韓發出「威脅」聲言後仍表示會繼續籌備6月12日的峰會事宜。特朗普更「懷疑」北韓態度之所以突變，與金正恩兩度訪問中國之行有關，又稱中國國家主席習近平是「世界級撲克高手」，顯見朝鮮半島局勢果然是老徐一直強調的事涉大國幕後博弈。

到了上周四，北韓朝中社發表副外相崔善姬的文章，就美國副總統彭斯(Mike Pence)較早前接受霍士新聞訪問時再次提到「利比亞模式」，作出猛烈抨擊。崔善姬直斥彭斯以「利比亞模式」來逼迫金正恩棄核是一派胡言，只顯示了彭斯毫不了解對手的底細，足可看出他在政治上是愚笨的儍瓜。崔善姬更警告說，北韓從未請求或強求美國對話，美方若繼續侮辱北韓的善意，便改在核戰場上見面。就在崔善姬的文章發表翌日，特朗普即透過白宮發放致金正恩的公開信，認為「朝方最近發表極度憤怒及公然敵視的言論，不適宜在此時舉行峰會」，信件並強調，「閣下提及你的核力量，但我們的核武數量之龐大並且威力之強，我祈求上帝，永遠不需要動用到核武」。不過，特朗普仍然期待有朝一日與金正恩會面。

就連白宮官員也指出，崔善姬的言論是摧毀美朝峰會的最後一根稻草、「特金會面」無期的第二日，南韓總統文在寅應邀到板門店北韓轄區與金正恩會面。文在寅昨天(5月27日)在青瓦台的記者會透露，金正恩感謝文在寅為促成朝美峰會付出的辛勞，兩韓領導人一致認為，一定要成功舉辦朝美峰會；北韓傳媒更第一次提到6月12日這個最先定在新加坡舉行「特金會」的日子。

「特金會」在美朝領袖大演變臉戲法之中不停的峰迴路轉，最難為的相信是傳媒尤其是寫評論文章的分析員或記者，相關消息跟得太貼就肯定輸了！幸好港股似乎對朝鮮半島局勢無論升溫或降溫都已「麻木」，畢竟，老徐上一篇「搏拳實錄」已指出，朝鮮半島可能成為一盤以年計也捉不完的棋局，除非北韓願意「不可逆轉」棄核，又或者美國向北韓動武，在這兩個「極端」變化出現之前，相信港股對朝鮮半島局勢不會有太大反應。

老徐