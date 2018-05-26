即巿股評 港股直擊

美國和北韓首腦會談告吹，美股周四捱沽，道指收市跌逾70點，納指亦微跌。內地股市周五偏軟，港股跟隨外圍及A股向下，恒指最多曾跌逾230點，再失20天線及50天線，但低位仍保持在30500點水平以上，收市跌逾170點。向上觀望重上三萬一關口的機會，支持下移至參考30400點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾3000萬元流入，同日淡倉流入近1400萬元，累計5天，好倉流入近1.5億元，淡倉流出逾2100萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價30500至30558點，而熊證街貨密集區則為收回價32000至32099點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為30400至30499點；而熊證則主要流入之收回價區域為31200至31299點。

如看好恒指，可留意牛證(61812)，收回價30138點，行使價29938點，19年12月到期，兌換比率14000。相反如看淡恒指，可留意熊證(64798)，收回價31000點，行使價31150點，18年8月到期，兌換比率12000。

跟進早前急升兩大板塊，醫藥股及石油股榮辱互見。醫藥股持續強勢。恒指新貴石藥集團(01093)公布季度業績，首季盈利按年增逾四成至逾9億元，績後股價再破頂，周五高位曾急升約8%，創出25.4元的歷史新高，收市仍升近7%。看好可留意石藥購(14223)，行使價26.05元，18年9月到期。或較價外的石藥購(28178)，行使價27.88元，18年9月到期。

另一隻醫藥股中國生物製藥(01177)，周五重上19元，收市升逾3%。向上觀望挑戰歷史新高19.66元的機會，支持參考18.8元水平。看好可留意貼價中藥購(28181)，行使價20.28元，18年9月到期。或較價外的中藥購(13992)，行使價24.08元，18年11月到期。

藥明康德A股在5月8日上市後，連續十多個交易日漲停板，其關連公司藥明生物(02269)周五亦見出現突破，高位曾升逾半成，收市仍升逾3%。向上觀望重上85元的機會，支持參考80元水平。看好可留意貼價藥明購(12324)，行使價86.88元，18年10月到期。或藥明購(28268)，行使價99.90元，18年9月到期。

相反，石油股則由高位回落。有報道指，油組可能最快在6月提高原油產量。國際油價回軟，石油股中海油(00883)周五跌幅曾接近4%，低位暫守13水平，收市仍跌逾3%。向上觀望重上14元的機會，看好可留意海油購(21066)，行使價15.08元，18年7月到期。或海油牛(61790)，收回價12.98元，行使價12.78元，18年12月到期。

中石油(00857)周五低位亦曾下試6元支持，收市仍跌約3%。看好可留意中油購(20978)，行使價7.08元，18年7月到期。或中油牛(61816)，收回價5.89元，行使價5.74元，18年12月到期。至於周五除淨的中石化(00386)，跌幅相對較少，收市跌約1%，仍保持在7.3元以上。看好可留意中化購(21721)，行使價7.77元，18年7月到期。或中化牛(60483)，收回價7.06元，行使價6.91元，18年12月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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