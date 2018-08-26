即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普突然宣布取消下月與北韓領袖金正恩的美朝峰會，令地緣政治憂慮再度升溫，美股周四(24日)應聲下挫；但特朗普隨後在白宮表示，「特金會」仍有可能舉行，美股跌幅明顯收窄。

然而，特朗普行事乖張，既改口不滿意中美貿易談判結果，又透露可能向歐洲、日本和南韓等汽車進口加徵關稅，令全球貿易戰陰霾再現。在眾多不確定因素困擾下，市場避險情緒重燃，日圓急升，一度高見每美元兌108.96日圓；金價重越每盎斯1300美元；債券價格上漲，美國10年期債息一度回落至3厘以下，低見2.95厘。

宏觀環境陰晴難定，在消息主導的市況下，市場氣氛看來變幻無常，單日的短線走勢也非常反覆，看似無路可捉。但若仔細觀察，羅素2000指數早已突破1月高位；本報同文習廣思也指出，大型科技股指數納指100在愈來愈多成分股破頂帶動下，也蓄勢向上突破，這是否意味着「If this market isn't crashing, then it's bullish.」的投資智慧？

參考證券商Canaccord策略師Martin Roberge和Guillaume Arseneau的分析，標普500指數經歷2月份回落10%的「修正」後，目前處於分岔路口。對股市利好的可能情況，包括鮑威爾領導的聯儲局推行的貨幣政策，成功令美國經濟軟着陸，即利率上升步伐足以控制通脹之餘，又不會引發經濟衰退(recession)；反之，若加息觸發衰退，令美國經濟出現硬着陸，則股市勢難幸免。

Canaccord策略師雖傾向股市將樂觀發展，但前提是需要滿足3個條件，分別是：①美國10年期國債孳息不能高於3.25厘；②國際油價不高於每桶75美元；③ICE美滙指數不高於95水平。

港股方面，恒生指數周五低開後反覆受壓，收報30588點，跌172點(0.6%)，全日成交金額936.1億元。值得留意的是，從《信報》EJFQ系統各大市指標可見，港股主要指數的日線無基準輪動圖中，恒指及國指的動力皆出現下滑，詳細行業動力上升的數目也反覆減少，意味板塊動力開始疲軟。

再者，反映整體大市強勢股買盤的強勢股指數仍處較低水平，甚至有下行趨向；與此同時，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數則輕微回升，意味大市可能維持好淡爭持的格局，暫難望逞強。

附【圖】所見，恒指現受制於長方形區間的成交密集區內運行，依然缺乏方向，若短期無法收復20天線及50天線，有機會下試3萬點大關，即約1月29日向下伸延趨勢線的支持，也是成交密集區底部。

不過，縱使恒指能重越兩條平均線，上方也阻力重重，包括成交密集區頂部位置(即約31100點，相當於4月中旬反彈高位)，以及31800點，相當於長方形頂線位置。

信報投資研究部

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