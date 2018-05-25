今日 21:43
重要通告
港股直擊
奧思集團(01161)公布截至3月底止中期業績，純利6052.9萬元，按年升73.67%；每股盈利7.9仙，派中期息每股3仙。
期內營業額3.66億元，按年升12.23%。
白石角新盤戰 嘉熙462萬入場
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特朗普突取消美朝峰會 即提核震懾
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許曉暉
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大市無方向 板塊有異動
恒昇
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淺談建構價值股名單方法
伊馬仕
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Bitcoin, human stupidity and the US$82 mln pizza order
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小奶狗KO小鮮肉
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