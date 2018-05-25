港股直擊 即巿股評

特朗普突然取消「特金峰會」，拖累隔晚道指曾挫280點，收市僅跌75點。港股延續近日反覆走勢，復失廿天線和50天線，波幅市中個別股份表現突出。

恒指低開96點，開市後跌幅收窄至23點，見30736點全日高，及後沽壓轉強，上午最多跌174點，失守昨日收復的20天線(約30698點)和50天線(約30700點)，中午跌79點，下午跌幅進一步擴大，曾挫234點，見30525點。恒指收報30588點，跌172點或0.6%，為5月9日以來、逾兩周新低。大市今日下跌股份比例為57%，上升股比例為43%。

總結全周，恒指跌459點或1.5%；連跌兩周累失534點或1.7%。

全日成交額936.13億元，較上日增加約37.36億元。

國企指數收報12047點，跌104點或0.9%。國指全周跌307點或2.5%。

恒指即月期貨收市跌55點或0.18%，報30644點，高水56點。

A股低收，滬指跌0.42%，全周跌1.63%；深成指挫1.1%。兩市成交額約3987億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升71點，報24874。

藍籌金融股偏軟，滙控(00005)跌0.6%；平保(02318)跌0.3%；友邦(01299)跌0.3%；中行(03988)跌0.5%。另外，騰訊(00700)跌0.7%；中移動(00941)跌0.8%；瑞聲(02018)跌2.7%；吉利(00175)跌2.2%；神華(01088)跌1.7%。相反，舜宇(02382)跌1.7%；信置(00083)升1.4%；恒地(00012)升1.3%；聯想集團(00992)季績勝預期，股價漲6.9%。

焦點板塊

石油相關股：美國原油庫存量意外上升，拖累紐油連跌3日，國際油價最新在亞洲時段受壓，中石化(00386)除息，股價跌1.1%；中海油(00883)挫3.5%；中石油(00857)挫3%。另外，中海油服(02883)跌3.3%；聯合能源(00467)跌2.8%。多隻燃氣股亦回吐，昆能(00135)跌2.5%；中集安瑞科(03899)被摩通降評級至「持有」，股價跌4.1%；中裕燃氣(03633)跌3.7%；新天綠色能源(00956)挫6.6%；華潤燃氣(01193)跌2.4%。

風電股：國家能源局公布，自2019年起各省新增核准的集中式陸上風電項目和海上風電項目須通過競爭方式配置和確定上網電價。外電引述交銀國際分析師孫勝權表示，新規可能加快風電價格下降，行業汰弱留強。風電股全線下挫，龍源(00916)曾挫11.3%，收市跌7.3%；華能新能源(00958)挫8.6%；華電福新(00816)跌3.5%。設備股金風科技(02208)挫6.7%。

醫藥股：多股逆市造好，藍籌新貴石藥(01093)中午公布首季多賺43%，股價創新高，收市飆升6.8%；復星醫藥(02196)升6.3%；中國生物製藥(01177)升3.3%；藥明生物(02269)升3.3%，母企藥明康德(603259.SH) A股上市連續第13個交易日一字漲停；金斯瑞生物科技(01548)升6.3%；石四藥(02005)創新高，收市升1.9%；東陽光藥(01558)升3.9%。另外，李氏大藥廠(00950)首季多賺51.31%，股價曾升12.4%，收市升8.8%。不過，綠葉製藥(02186)被下調評級至「減持」，股價挫5.7%。

飲食消費股：逆市爬升，萬洲國際(00288)升1.9%；康師傅(00322)升1.7%；青島啤(00168)升2.4%；華潤啤酒(00291)升1.1%；達利(03799)升2.9%；頤海國際(01579)尋頂，高見14.76元創新高，收市升2.1%；H&H國際(01112)升1.7%；呷哺呷哺(00520)升3.1%；統一(00220)創逾5年高，收市升1.6%；現代牧業(01117)升2%；莊園牧場(01533)飆22%。

焦點股份

新秀麗(01910)：今早復牌，曾挫14.2%，見逾一年低，收市挫12.4%，成交額達30.29億元。集團昨日被沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)發表報告狙擊，新秀麗回應指， Blue Orca Capital的指控為片面之詞，並具有誤導性，將酌情於適當時候提供更多訊息。

五洲國際(01369)：今早洗倉式暴瀉，曾插88%，見0.054元創新低，其後停牌，停牌前報0.068元，跌84.9%，成交2.52億元。《人民日報》旗下《國際金融報》本周初報道，五洲國際與旗下五豐在江蘇多個項目爛尾，並涉嫌捲款消失，五洲國際在官網發聲明指，報道進行惡意中傷，且多處違背事實。另外，哈爾濱銀行(06138)曾向五洲國際及其客戶授出為期10年、本金總額不超過20億元人民幣的循環信貸融資額，股價受拖累，收市挫10.7%。

民眾金融(00279)：午後顯著反彈，重上亳股水平，收市升27.6%，成交額5.02億元。民眾金融持股逾7%的中國全通(00633)公布以代價最高8億元人民幣，收購一家新能源公司的83.33%股權。股份復牌曾升19.4%，其後倒挫創新低，收市跌2.8%，成交額1.99億元。

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