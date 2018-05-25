即巿股評 港股直擊

隨着上周五友邦保險(01299) 召開股東週年大會時，原本自2011年5月26日上市以來今共召開八次，而每次均有進行的授權董事會回購最多一成股份決議案，理應平平無奇，卻因集團首席執行官兼總裁黃經輝在會上表示回購股份提高股東回報為選項之一，令一直被受忽視的保險股板塊，引起市場關注。事實上，截至5月21日，於此板塊的14隻股份中，今年錄得升幅的只有三隻，分別是友邦、亞洲金融(00662) 和保誠(02378)，升幅為11.33%、6.93%和4.59%。但於過去一個月，整體股價走勢卻見顯著變化，多達十隻股份錄得升幅，當中包括友邦和亞洲金融，不過表現最好的是中國太平(00966)，升幅達17.58%，是惟一錄得雙位數字升幅股份，視為整個板塊由弱勢開始轉強的線索。

中國太平值博率不高

撇除一隻本地股和三隻外資股，保險板塊由十隻外資股所主導，除了互聯網保險科技公司眾安在線(06060)屬新經濟股，餘下九隻股份都是傳統經濟股，當中又可分為三類，就是主要業務為人壽保險、財產保險和再保險，至於上述的中國太平，主業為人壽保險，截至2017年底全年總保費收入約1787億元(人民幣‧同下)，其中人壽保險收入約1338億元，佔比高近75%。集團於5月14日收市後公布旗下三間附屬公司太平人壽、太平財險和太平養老之首四個月保費收入分別約627億、82億和22億元，較去年之同比增長為-1.26%、26.47%和1.51%，其中收入顯著高於其餘兩間附屬公司的太平人壽，錄得輕微倒退，加上三間附屬公司首四個月合計收入同比增長亦不過是1.31%，以及傳統1月份內地壽險業務的「開門紅」因素都已計算在內，合計收入還是幾乎「零增長」，就基本因素來說現價於29元水平進場值博率不高。

友邦入股微醫想吸客

至於過去一個月股價表現第二和第三佳股份分別是友邦和中國再保險(01508)，升幅為8.96%和8.59%，前者主業也是人壽保險，於5月4日開市前公佈的2018年第一季新業務摘要顯示，截至今年3月底總加權保費收入約72.19億美元，較去年同期增長19.15%；至於新業務價值約10.21億美元，同比增長為25.89%，但若計入固定匯率因素，僅增長約兩成。年初至今股價以最高收市價計算僅累升11.55% (66.65 → 74.35元)，低於上述第一季價值增長之保守值，表示倘若價值增長因素全然反映到股價上，理應股價有望上試80元水平。另想指出友邦開始有新經濟業務發展部署，早於5月9日騰訊控股(00700) 有份投資的線上醫療健康服務平台微醫，宣布完成最新一輪5億美元(折合約39億港元) 融資，今次融資的戰略領投機構為友邦和新創建集團(00659)，友邦在上述股東周年大會表示，入股微醫將有助吸納新客。

計中國再保險目標價

最後看中國再保險，觀其名稱已知主業為再保險，於5月18日收市後集團公布今年首四個月原保費收入總額約149億元(人民幣‧同下)，較去年同期約124億元，增長逾兩成。若單純以去年底收報1.78元計入升幅約兩成為2.15元；但此計法顯然不合理，皆因普遍上市公司之股價反映的是盈利表現，觀乎去年集團收入及溢利增長分別為18.74%和2.14%，足見上述首四個月合計收入之同比增長約兩成，溢利增長顯然遠低於兩成。此外，保險股(財險股除外)之股價通常反映的是新業務價值增長，於2017年報顯示扣除償付能力額度成本後的有效業務價值增長為14.83%，為上述的18.74%約八成，故此以今年首四個月收入增長約兩成推算，有效業務價值增長為16.35%，合理股價應不多於2.00元，相對5月21日收報1.77元，潛在升幅約13%。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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