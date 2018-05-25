中航科工(02357)逆市造好，暫時最多升6.3%，見5.44元逾一個月高，現升5.7%，成交額1.1億元。
其他中航系個別走，中航工業(00232)升4.8%；中航國際(00161)跌0.6%。
A股航天軍工板塊造好，航天長峰(600855.SH)漲停；航天動力(600343.SH)升3.32%；航天晨光(600501.SH)曾漲停，現升4.18%；中直股份(600038.SH)升2.61%。
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