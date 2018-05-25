即巿股評 港股直擊

消息繼續主導市場，隔晚侵侵一封公開信，一度震散美股，道指最多跌280點，尾市受10年期債息及美滙指數回軟，三大指數跌幅收窄，港股今日亦唔係太傷。港股隔晚ADR及夜期均見回落至30500水平。不過今朝恒指略為低開見30664點，跌幅更一度收窄至23點，見30737點半日高位，其後受制於20日線(30702點)及50日線(30701點)滙聚區，一度跌174點，見30586點半日低位，其後重上滙聚區附近，中午報收30681點，跌79點；國指報收12088點，跌64點。半日成交額只有467億，又係買賣兩閒，悶局一場。

國際油價係上星期連創多年高位後，呢個星期開始回吐，連跌3日，加上美國原油庫存量意外上升，國際油價繼續受壓，三桶油難逃一跌。燃氣股同樣見回吐，周末前夕唔建議撈貨住，下星期返嚟再作打算。除咗石油相關股腳軟，風電價格或受新政策影響下跌，因國家能源局網站公布，自2019年起各省新增核准的集中式陸上風電項目和海上風電項目須通過競爭方式配置和確定上網電價，行業或有機汰弱留強。風電股全線插水，跌幅3.5%至半成以上。

其他重磅股升跌互見，畀北水連環追殺多日嘅內銀股，今日終於有得抖抖，屌頸都要抖吓氣，工行(01398)力保不失，建行(00939)反彈0.5%。不過四大天王上半場仍見腳軟，已開出九枝陰燭嘅騰訊(00700)，半日報收404.6元，雖然仍跌0.6%，但總算高過收市價，只要下半場保持呢個走勢，或者再收窄跌幅，甚至倒升，有望九連陰後開番一枝陽燭。但暫時騰訊陰氣仍重，加上短期唔見有乜利好消息刺激，即使反彈上面亦阻力重重，暫時難寄予厚望。

話咗係塘水滾塘魚，一個板塊嘅下跌(能源股)，成就另一個板塊上升，今日醫藥股又嚟料，石藥(01093)上半場放榜前升3%，中午派成績表見得吓人，睇吓有冇本事下午擴大升幅。其他醫藥股又見資金追捧，石四藥(02005)半日升4%再創新高，其他醫藥股閒閒地升3%或以上。

新晉沽空機構殺人鯨資本，頭炮狙擊對象揀咗新秀麗(01910)，今日復牌再跌逾一成，開始邁向250日線，皆因公司復牌發表嘅通告，毫無反駁能力，完全無理據還擊殺人鯨指控。寧買當頭起，莫買當頭跌，尤其沽空機構一向鍾意玩唧牙膏，沽空理據攤開五日發放，公司單係解畫都有排搞。

上星期爆煲股民眾金融(00279)成仙後終見反彈，可惜為列仙班後身份暫時擺脫唔倒，今日又有另一股仔接力，五洲國際(01369)今日跌逾八成後停牌，半日跌85%。《人民日報》旗下《國際金融報》本周初報道，五洲國際與旗下五豐在江蘇多個項目爛尾，並涉嫌捲款消失，五洲國際在官網發聲明指，報道進行惡意中傷，且多處違背事實。不過阿Man收到風，五洲之前四圍度水，曾向多間行要求按倉，但大部分都拒絕施以緩手。只有哈爾濱銀行(06138)曾向五洲國際及其客戶授出為期10年、本金總額不超過20億元人民幣的循環信貸融資額，股價受拖累，半日跌一成，呢鋪真係好心冇好報。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)