港股直擊 即巿股評

特朗普取消「特金峰會」，隔晚美國道指盤中曾挫280點，收市跌幅收窄至75點。港股昨日乾升94點後，今早又復軟。

恒指低開96點，開市後跌幅收窄至23點，見30736點半日高，及後沽壓轉強，曾挫174點，見30585點半日低，失守昨日收復的20天線(約30700點)和50天線(約30701點)。恒指中午收報30681點，跌79點或0.3%，大市成交額467.49億元。

國企指數中午收報12088點，跌64點或0.5%。

A股偏軟，滬指跌0.07%；深成指跌0.44%。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.6%；平保(02318)跌0.4%；騰訊(00700)跌0.6%；中移動(00941)跌0.8%。相反，建行(00939)升0.5%；友邦(01299)升0.4%；中行(03988)升0.2%；聯想集團(00992)季績勝預期，半日升5.9%。

焦點板塊

石油相關股：美國原油庫存量意外上升，拖累紐油連跌3日，國際油價最新在亞洲時段受壓，中石化(00386)除息，最新跌0.9%；中海油(00883)挫3.1%；中石油(00857)挫3%。另外，中海油服(02883)跌3.8%；聯合能源(00467)跌2.8%；IDG能源(00650)跌5.5%。多隻燃氣股亦回吐，昆能(00135)跌2.1%；中集安瑞科(03899)挫6.2%；中裕燃氣(03633)跌1.6%；新天綠色能源(00956)挫5.9%；華潤燃氣(01193)跌2.1%。

風電股：國家能源局網站公布，自2019年起各省新增核准的集中式陸上風電項目和海上風電項目須通過競爭方式配置和確定上網電價。外電引述交銀國際分析師孫勝權表示，新規可能加快風電價格下降，行業汰弱留強。風電股全線下挫，龍源(00916)曾挫11.3%，半日跌4.9%；華能新能源(00958)挫6.8%；華電福新(00816)跌3.5%。設備股金風科技(02208)挫5.2%。

醫藥股：多股逆市造好，藍籌新貴石藥(01093)創新高，半日升3%；復星醫藥(02196)升6.8%；藥明生物(02269)升5.4%；金斯瑞生物科技(0(01548)升4.6%；石四藥(02005)創新高，半日升3.9%；東陽光藥(01558)升3.5%。另外，李氏大藥廠(00950)首季多賺51.31%，股價曾升12.4%，半日升9.3%。

焦點股份

新秀麗(01910)：今早復牌，曾挫14.2%，見逾一年低，半日挫12.2%，成交額15.55億元。集團昨日被沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)發表報告狙擊，新秀麗回應指， Blue Orca Capital的指控為片面之詞，並具有誤導性，將酌情於適當時候提供更多訊息。

五洲國際(01369)：今早洗倉式暴瀉，曾插88%，見0.054元創新低，其後停牌，停牌前報0.068元，跌84.9%，成交2.52億元。《人民日報》旗下《國際金融報》本周初報道，五洲國際與旗下五豐在江蘇多個項目爛尾，並涉嫌捲款消失，五洲國際在官網發聲明指，報道進行惡意中傷，且多處違背事實。另外，哈爾濱銀行(06138)曾向五洲國際及其客戶授出為期10年、本金總額不超過20億元人民幣的循環信貸融資額，股價受拖累，半日挫10.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。