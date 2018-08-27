即巿股評 港股直擊

讀者李先生:「有感港珠澳大橋及沙中線快通車，想以每月用4000元月供港鐵(00066)，4000元月供電能實業(00006)，希望供5年，金額會否太大? 請提供意見，謝謝。」

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「由於未知讀者的收入是怎樣，很難判斷現時的月供金額會否太大，但可以提醒的是，月供股價金額不應該多於每月收入的兩成。至於兩隻股票方面，港鐵長線是戰略性資產，既穩定發展，而市場亦看好。沙中線及高鐵的貢獻未必太快可以見到，高鐵能否帶來貢獻亦是疑問。我覺得公司自身是可以的，但港鐵是屬於半隻地產股，若選擇港鐵，就要承受樓市周期帶來的影響。電能也是不俗的股份，選此股份基於不太進取，而避免加息周期帶來影響。即使英磅滙價帶來風險，但亦不算太嚴重。整體來說，月供這兩隻股票都是不俗的選擇。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「港鐵公司沙中線開通固然會為公司業務帶來貢獻，但另一亮點是早前港鐵主席馬時亨透露，內地及一帶一路沿缐很多城市與國家主動接洽港鐵商討合作空間，更表明不排除會與內地大灣區城市合作，於高鐡附近引入興建香港城市模式，計劃且於兩年前已經與中國鐵路總公司建議，港鐵現價與市盈率合理，讀者選股不錯。至於電能實業於2015年私有化過程失敗後，似乎大股東已把注意力轉移至長江基建(01038)，建議轉投長建或中電控股(00002)，中電在剛公布首季業績在港及內地售電均有增加，而海外業務亦有穩定發展，用五年時間收集相信會有穩定回報。上述股票建議或許不是市場最高息股，但必是市場較穩建之公用事業股，若果五年內遇上環球股市大瀉，也屬於相對防守性強的一類股份。至於每月八千港元作儲蓄股票，讀者未有提供財務收支資料，多寡實因人而異。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「港鐵的公用事業+物業發展模式，令公司具有防守性之餘，亦有一定增長概念，公司正在中國內地、北歐國家、英國和澳洲爭取多個鐵路專營權，同時評估在這些國家的潛在鐵路相關物業發展項目。不過港鐵目前估值並不太吸引，預測息率低於3厘，市盈率及市賬率均高於中位數0.9個標準差，今明兩年核心盈利預期只有單位數增長，股價未來一至兩年或者會跑輸大市，2020年以後暫難作有把握的預測，故五年的月供期未必可以帶來可觀回報。至於電能及長建，股價剛好處於近年低位，管理層執行力佳，目前應是長線投資的合適時間，當中以較具增長性的長建較可取，目前股價疲弱主要是英鎊嚴重弱勢所拖累，但美元也不可能一直強勢下去，相信市場未來焦點會重新放在長建的潛在併購上，在目前估值相對吸引下，長建有望在中期擺脫弱勢，重納升軌。至於月供金額方面，基於上述分析，港鐵之金額可考慮略作調低。」

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