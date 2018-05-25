港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指一度挫280點，收市跌幅收窄至75點。港股昨日乾升94點後，今早復軟，受制20天線及50天線滙聚區。

恒指低開96點，開市後跌幅收窄至23點，見30736點今早高，及後沽壓轉強，曾挫174點，見30585點半日低，失昨日收復的20天線(約30702點)和50天線(約30701點)。恒指中午報30681點，跌79點或0.26%，大市半日成交額467.49億元。

國企指數報12088點，跌64點或0.53%。

藍籌股方面，聯想(00992)季績勝預期，股價半日急升5.9%; 萬洲(00288)反彈3.21%; 內銀逆市靠穩，建行(00939)升0.5%; 中國銀行(03988)升0.24%; 石油股受壓，中海油(00883)及中石油(00857)分別跌2.5%及2.6%。

醫藥股逆市造好，李氏大藥廠(00950)首季多賺51%，今早飆9.28%; 復星醫藥(02196)創逾1個月高，半日急升6.8%; 另外，東瑞製葯(02348)及石四藥(02005)分別升4.8%及3.9%。

食品股走高，旺旺(00151)重回10天線，升1.26%; 半新股日清食品(01475)半日漲1.33%; 另外，達利食品(03799)及康師傅(00322)分別升3.39%及2.34%。

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