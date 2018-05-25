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今日 11:47 港股直擊 即巿股評

【異動股】哈爾濱銀行突挫16% 曾向五洲授出20億人幣融資額

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哈爾濱銀行(06138)今早突見沽壓，暫時最多挫15.9%，見1.8元創逾一年低，現跌12.6%，成交額增至4560萬元，為今年以來最活躍。

集團2014年3月以2.9元上市，周三(23日)已進行末期息除淨。

另外，哈爾濱銀行於2014年6月，與今日暴瀉的五洲國際(01369)訂立長期戰略合作協議。

當中哈爾濱銀行同意向五洲國際及其客戶授出本金總額不超過20億元人民幣的循環信貸融資額，為期10年。

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