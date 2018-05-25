港股直擊 即巿股評

噚日由於時間關係，先喺朝早恒指由10點45分至11點15分呢半個鐘頭裏面，見SlowSTC(14,3)都keep住喺超買範圍，所以將隻恒指熊(63999)送落場，按呢段時間(63999)嘅高低位($0.083同$0.074)拉個中位數$0.0785，用呢個作為買入價的話，喺噚日下晝2點40分，恒指跌39點嘅同時(63999)則見$0.094，不消半日就將19.7%賺幅袋袋平安，又可以按住策略進行trading，唔好咩？但與此同時見騰訊(00700)噚日都樣樣衰衰，所以見騰訊熊(59332)本來由之前狂輸三四成，到噚日計輸一成六多啲，拉上補下仲有斬獲，所以就止蝕咗就算啦。

噚晚新聞話九巴司機今日會按章工作，但今朝新聞又話唔係好多司機參與，但今日坐巴士返工時都塞塞地，呢個咁無聊嘅時候我仲諗住開吓app睇吓個市，老媽忽然send whatsapp我，佢話佢喺永安換咗把廚房刀返嚟，打算送比我(其實應該係我家老爺，因為我係「無飯」煮婦嚟架，晚晚都係我老爺操刀，我以洗碗換飯)，不過見到把刀，我只能回覆我老媽一句：寶劍贈烈士？；老媽火速回應：不是烈士，儍瓜，烈士係已經死咗啦！是寶刀贈英雄！哦，好啦，總之我唔係個英雄啦。

返到公司時都過咗10點，依家恒指做緊30694點，跌65點，日線圖上見到恒指築起嘅「下降通道」仍然健在，而今日恒指粒燭處於「下降通道」中間，唔使用低位計，單睇現價都跌穿咗條20同50天線(兩條都係30701點)，再落嘅話唔駛咁快去到250天線(28936點)咁悲嘅，近近地「下降通道」底約30050點先啦。

噚日數過恒指牛熊證街貨，重貨牛證就係30500至30599點，呢度有相當於1742張期指，而依家10點14分，恒指低位暫時喺30596點，即係話恒指曾經踩過入呢個範圍裏面，但好快又走返出嚟？「吓？咁重貨都唔入去？有鬼呀？」我幾肯定答你market驚窮多過驚鬼，但點解唔直接向下再衝呀同殺呀？坦白講今年5月都真係唔係好「窮」，用依家10點20分恒指現價30650點計嘅話，全個5月暫時都只係跌150點，會唔會係想牛證多啲街貨之後，等6「絕」先至出手？難講，總之用當下呢刻嘅恒指牛熊證街貨圖睇熊證嘅話，最貼價都要上到31100至31199點，但呢度同現價爭成549點，而且仲得289張期指，吸引力實在太低。

恒指熊(64626)，收回價31088點，同現價有逾400點差距，槓桿約有43倍，適合day trade。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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