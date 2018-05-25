即巿股評 港股直擊

從過去一周可見，恒指一如所料繼續在大型收窄三角型區間運行，相信最快要待香港息口明朗化後才有清晰的方向。筆者於4月底時撰文《部署五月天 吼京能潔能》，推介當時股價位處1.98元的京能潔能(00579)。京能潔能昨日收報2.12元，較推介前微升7%，雖然升幅並不顯著，但總算跑贏期內國指下挫1.5%。

至於過去數周筆者分別推介過的華能新能源(00958)、信義光能(00968)、中國動向(03818)以至建行(00939)等，目前仍然值得繼續持有，投資策略未有改變。大市繼續橫行整固，資金不斷輪流炒作個別板塊，昨日輪到有馬雲及馬化騰手影的股份抽升，從技術分析及成交來看，華南城(01668)可待其回調至50天線約1.78元水平跟進，首站先試2元。如升勢能持續，有機會上試去年10月及今年1月雙頂約2.5元水平。

合合供供永不超生

除了股評之外，筆者本周想分享另一個故事。幾天前，我收到一位散戶電話，這位朋友表示是某電台財經節目的聽眾，之前一直有跟進我的推介，後來節目主持換人後，筆者曾有一段長時間未有於該節目擔任嘉賓。這位散戶幾經轉折，終於找到筆者公司的電話。經過一輪了解後，筆者答應與其見面，好讓這位散戶盡訴心中情。

散戶年過半百，見面當日帶上四家證券行的日結單/月結單到筆者公司，開始訴說每間證券行如何「欺騙」了他幾百萬元。筆者看了一下這位散戶的持倉組合，當中大約有三十多隻股票，除了少量大股價股之外，大部分都是類似中建富通(00138)、科通芯城(00400)、麒麟集團(08109)及原生態牧業(01431)這些細價股。

在眾多股份之中，筆者留意到這位散戶亦持有位元堂(00897)，股數為1股。持有1股位元堂是甚麼概念呢？以該股昨日收報0.36元計，1股位元堂的價值就是三毫六子。看看位元堂的前世今生確實多姿多采，100合1、1供3後3送1、10合1、1供3、25合1後1供5再5送1、2供1、20合1、1供3。假設這位散戶從起步持貨至今而沿途未曾供股，今天1股位元堂，本來是50萬股，概念上可以理解為從18萬元縮水至0.36元(碎股交易只值0.34元)。

散戶輸錢怨天尤人

筆者相信，不久將來，這位散戶將不會再是位元堂的股東，原因並非他願意面對現實沽出最後一股，而是只要位元堂再進行一次合股動作，這位散戶將從此在股東名冊上除名。筆者問到，當初你是如何判斷買入這些股票？散戶答，「咪就係信啲講股佬囉！」筆者現時偶於報章、電視及電台作分享嘉賓，這位散戶指罵的人，相信亦包含筆者在內。

事實上，這位散戶希望將其手上僅餘的投資組合悉數轉到筆者公司，並交由筆者進行操作。好意心領，但恕筆者未能提供協助。筆者擔當不了成為這位散戶的「最後希望」，亦自問無能為力去扭轉乾坤(此散戶希望筆者能替其贏回過去多年輸了的錢)。散戶如何選擇值得追隨的人，散戶如何判斷買入認為值得買的股票，已足夠反映這位散戶的質素。市場上充斥着數以百計的妖股及賊股，一股位元堂的意義，顯示金融圈如何強暴散戶的同時，亦顯示了散戶是如何自願地被強暴。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。