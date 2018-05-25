港股直擊 即巿股評

特朗普取消「特金峰會」，觸發隔晚美股一度急挫，市場瞬即消化此消息，收市跌幅收窄。港股今早料復下試昨日收復的20天線和50天線。

道指一度挫280點，其後回穩，收市僅跌75點或0.3%，報24811點；標普500指數跌0.2%；納指低收1點。

美國總統特朗普周四致函北韓領導人金正恩，表示與金正恩原定於6月12日的峰會將不會進行，主要認為目前不適合舉行峰會。特朗普其後在白宮的談話中放軟口風，表示仍可能會在稍晚舉行「特金峰會」，未來仍「敞開大門」。

美國勞工部公布，截至5月19日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.4萬人，按周增加1.1萬人，遜預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍下跌：滙控(00005)ADR折合港元計收報77.42元，較本港上日收市跌0.13元；騰訊(00700)ADR收報406.73元，跌0.27元；國壽(02628)ADR收報21.86元，跌0.19元；中海油(00883)ADR收報13.47元，跌0.13元；中石油(00857)ADR收報6.13元，跌0.11元；中石化(00386)ADR收報7.39元，跌0.5元；中移動(00941)ADR收報71.63元，跌0.97元；聯通(00762)ADR收報11.09元，跌0.11元；中電信(00728)ADR收報3.71元，跌4仙。

ADR港股比例指數報30588點，跌172點或0.56%。夜市期指收報30587點，跌112點，較昨日恒指收市低水173點。恒指昨收報30760點，升94點或0.3%，重上20天線(約30685點)和50天線(約30708點)，全日成交額不足900億元。

焦點股份

新秀麗(01910)：昨日被沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)發表報告狙擊，股價挫9.8%後停牌。新秀麗回應指，Blue Orca Capital指控為片面之詞，並具有誤導性，指該報告中所作結論並不正確。集團將酌情於適當時候提供更多訊息，就該報告中提及的具體指控，其中並無任何需要披露的內幕消息。股份今早復牌。

中國光大控股(00165)：於去年9月11日至今年5月24日期間，透過上交所大宗交易系統，按每股平均售價約12.47元人民幣，出售合共1.57億股光大證券(06178)A股，套現19.57億元人民幣。完成後，光控持有9.82億股光證A股，相當於全部已發行光證股份約21.3%。

李氏大藥廠(00950)：首季盈利7017.8萬元，按年增51.31%。每股盈利11.87仙。期內，收益2.82億元，按年增24.63%。

恒基發展(00097)：以代價3億元向FamilyMart UNY Holdings收購生活創庫全部股權。生活創庫現時於太古城營運「APITA」、於樂富營運「UNY」及於九龍灣德福廣場營運「PIAGO」的綜合百貨商店；以及於北角營運「私と生活」折扣店。股份今早復牌。

香港醫思醫療集團(02138)：發盈喜預期截至今年3月底止全年盈利將按年增長超過30%，去年同期盈利2.01億元。

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