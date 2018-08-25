即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯邦儲備局周三(23日)發表5月議息會議紀錄，內容提到多數官員都認為，如果美國經濟表現符合預期，聯儲局可能適宜採取下一步行動，市場的解讀是，該局刻意為下月加息埋下了伏筆。事實上，議息紀錄發表後，聯邦基金利率期貨顯示，交易員預計美國6月上調利率的機率已達100%。

加息無懸念，美元滙價持續呈強。美滙指數周三突破94關口，一度攀至94.188的今年高位。從技術走勢分析，美滙指數目前已升抵94.2附近，即達本欄早前提及由去年高位回落後反彈38.2%黃金比率的位置(詳見5月11日本欄)，若能夠企穩這水平，或將出現新一輪升浪。

當然，美滙指數自2月份低位回升，至今累計上漲逾6%，升勢無疑過急，且14天相對強弱指數(RSI)已超買多時，不排除短期在高位須先行整固，才會再向上尋頂。

說到美元前景，少不免會提起佔美滙指數權重近六成的歐羅走勢。

歐羅缺利好因素

從基本因素來看，踏入2018年，歐羅區經濟增長有放緩跡象，通脹預期也明顯降溫，市場目前普遍估計歐洲央行(ECB)提前宣布退出量化寬鬆(QE)的美夢成空；由於美息趨升，美歐利差將持續擴闊，再加上意大利政局仍未明朗，種種不利因素勢繼續拖累歐羅表現。

IHS Markit周三公布，歐羅區5月綜合採購經理指數(PMI)初值報54.1，不單低於市場預期的55，且是2016年11月以來的低位。相反，Markit同日公布的美國數據則顯示，經季節性因素調整後，美國5月綜合PMI由4月的54.9升至55.7，為近3個月最高。值得留意的是，歐美經濟表現的差距，與兩地貨幣滙率走勢幾近同步。

附【圖】可見，歐羅區綜合PMI減美國綜合PMI的差額自本年1月份攀至近年高峰後回落，至5月份更挫至負值(即美國綜合PMI高於歐羅區)，是去年1月份以來首次；與此同時，歐羅兌美元亦於1月份開始輾轉下滑。

歐羅區缺乏新利好因素支撐，相反美國經濟前景卻持續向好，意味經濟周期榮景尚未有結束的跡象，現階段實在難以說服投資者相信美元短期內將見頂並掉頭向下。因此，本欄維持對美元今年下半年持續強勢的看法，投資者宜細心評估當中的危與機，尤其對新興市場帶來的潛在衝擊。

港股方面，恒指周三大挫568點後，周四表現反覆，全日於50天線(約30708點)附近爭持，收報30760點，升94點(0.3%)；主板成交金額縮減至899億元，上升股份佔56%。技術上，恒指初步於20天線(約30685點)及50天線徘徊，下方約30550點為今年最大型的成交量密集區底部，預料將提供較強大承托力，未來只要守穩上述支持位，港股升勢應可持續。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容