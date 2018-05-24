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今日 21:45 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】港交所與中遠海能等展升浪

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昨天港股在大成交下急跌五百多點收場，今天雖回升但成交不足900億港元，投資者明顯態度審慎，下周期指結算前市況估計買賣兩閒。

昨夜美股因市場預期今年餘下時間美聯儲局只會加二次息、即6、9月份各加一次，全年只共加三次而已，美股由跌轉升，另外因美滙指數走升而令至拉丁美洲股滙重創，壓抑亞洲資金入市意欲，擔心蔓延亞洲股市，慶幸美國10年債息今天輕微回落至3厘孳息率水平，才令今天港股有反彈，5月餘下時間還需看實美滙指數之餘，亦要留意巴西與印尼股匯走勢。

選業務前景股買入

中美貿易談判後美方財長努欽表示美國能源出口可在3-5年內增加一倍，即意味着中方會向美方大量入口油氣能源，周一中遠海能(01138)隨即急升8.9% ，成交金額惟兩年來最多一個交易日，中遠海能改組完成後已成為全球最大海上油汽船運企業，且早年新建做之新船陸續於本年8月開始交付，業績因重組帶來2年之陣痛期已過，加上新船交付，業績有望展開新一頁。另今年下半年內地企業陸續趕來港上市，市傳已有超過14間申請，集資金額高達3000億港元，所以港交所(00388)踏入本月初之後股價已相對硬淨，相信只要市場氣氛改善，港交所有望可以帶領港股再展升波。

梁健雄

筆者未持有上述股票
電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

 

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