即巿股評 港股直擊

沽空機構在本港市場韜光養晦一輪後終於出擊。格勞克斯(Glaucus)創辦人之一的Soren Aandahl自立門戶，新機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)發表報告狙擊新秀麗(01910)。

報告除了寫錯新秀麗市值4.85 million (應為48.5 billion)，當中列出6點質疑新秀麗。

第一點關於新秀麗以18億美元收購Tumi時虛報財務報表，新秀麗聲稱Tumi截至2016年8月1日應付賬項為1.39億美元，而早一個多月、當年6月26日Tumi自己公布的應付帳項僅3900萬美元。殺人鯨指由於誇大應付賬項，新秀麗可在隨後的業績少報6200萬至1億美元開支，推高毛利。

第二點殺傷力最大，關於存貨入賬手法。殺人鯨指控新秀麗有大量存貨以低於成本或可變現凈值(Net Realisable Value)(NRV)入賬，根據國際財務報告準則(International Financial Reporting Standards)(IFRS)，以NRV入賬的項目不可能用有利潤的價格出售。殺人鯨質疑新秀麗一年生產出價值約5.42億美元的產品，存貨流轉約4個月，而在2016年和2017年當中有46%和42%以NRV入賬，即這批理論上沒有盈利能力的貨品已全部流出市場，但2017年的毛利表現完全不受影響。

餘下4點中，有3點關於行政總裁Ramesh Tainwala及其家族。殺人鯨質疑CEO虛報履歷(有關這部分不如直接請教幾位尊貴的立法會議員)。另外，集團一間叫做Samsonite South Asia Private Limited的合營，三年來聘請第三位核數師，對上一個辭任核數師為畢馬威印度子公司以Unwillingness to be re-appointed為由離任，換上一家印度細行，這家合營新秀麗佔六成，CEO家族佔四成。殺人鯨質疑新秀麗無有好好監管高度關聯的企業。

這家合營與CEO家族擁有的一堆企業，包括原料供應商和零售商，參與新秀麗的營運過程，比如2017年集團對CEO家族的零售商Bagzone有1120萬美元銷售額，但對此企業的應收款項等於或大於銷售額，殺人鯨質疑新秀麗優待關聯企業，又或Bagzone是用以隱藏第二點指控，以NRV入賬的存貨。

最後一點甚為無聊，殺人鯨引述新秀麗核數師畢馬威指，曾收到一系列手寫文件，包括交易細節等紀錄，認為容易被篡改。

整份報告都是基本手法，指控關聯企業和賬目。但只著眼2016年和2017年的數據，年期不長，沒有指控長期造假，而涉及金額亦不大，足以揭示企業管治和CEO的粗疏，但似乎未夠力打殘「喼神」新秀麗(畢竟，殺人鯨自己也打錯字)。

陳鎮強

信報投資研究部

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