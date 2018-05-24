港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數高收，港股昨日大挫568點後，今日反覆靠穩。恒指重上20天線和50天線，但大市成交額見兩周低。

恒指高開53點，甫開轉弱，倒跌76點，見30589點全日低，其後回勇，最多升123點，見30788點全日高，半日收市前升幅收窄，中午升21點。大市午後好淡爭持，尾段復升過百點，一度逼近上午高位。恒指收報30760點，升94點或0.3%，重上20天線(約30685點)和50天線(約30708點)。大市今日上升股份比例為56%，下跌股比例為44%。

全日成交額898.77億元，較上日減少約255.68億元或22.2%，為5月9日以來新低。

國企指數收報12152點，升61點或0.5%。

恒指即月期貨收市升154點或0.5%，報30699點，低水61點。

A股偏軟，滬指跌0.45%；深成指跌0.63%。兩市成交額約3822億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌3點，報24856。

藍籌股方面，友邦(01299)昨日挫逾4%，今日回升0.5%；建行(00939)升0.4%；工行(01398)升0.3%；中行(03988)升0.5%；中移動(00941)除息，股價抽升1.4%。另外，神華(01088)回升2.2%；中石化(00386)昨日急挫6%，今日升2.5%；中石油(00857)升1.5%；中電(00002)升1.2%。相反，蒙牛(02319)跌1.5%；萬洲(00288)跌3.2%；吉利(00175)跌0.2%。

焦點板塊

教育股：銷售文件披露平保(02318)間接持有的Advance Vision擬減持新高教(02001)8000萬股，新高教市前有一手共8000萬股交易，每股作價6.75元，涉資5.4億元，股價曾挫6.7%，收市僅跌1%，成交額9.9億元。受內地研究取消生育限制的憧憬推動，其他教育股續見追捧，楓葉教育(01317)建議1拆2股，每手買賣單位維持2000股，股價創新高，收市升6.4%；宇華(06169)創新高，收市升5.7%；民生教育(01569)飆升11.2%；澳洲成峰高教(01752)升10.1%；睿見(06068)創新高，收市升6.2%；成實外教育(01565)升2.9%；新華教育(02779)升4.6%。

科技股：科網股普遍造好，閱文(00772)升3.7%；教育業務較重的網龍(00777)升12.4%；恒騰網絡(00136)升4.7%；金山軟件(03888)升2.8%；金蝶(00268)升2%；華誼騰訊娛樂(00419)升15.3%。路透旗下IFR引述消息人士透露，正在美國納斯達克的新浪網，有可能在今年第四季在港上市，阿里系孖寶炒高，阿里影業(01060)曾飆39.1%，收市升33.5%，成交額達13.04億元；阿里健康(00241)曾升15.5%，收市回落僅升1.5%。科技製造商兩極，華虹半導體(01347)升5.6%；瑞聲(02018)升1.2%；建滔化工(00148)升3.5%；建滔積層板(01888)升1.6%。相反，信利(00732)發盈警，收市挫7.5%；高偉(01415)跌1.6%；丘鈦(01478)跌2.2%。

焦點股份

新秀麗(01910)：遭沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)發表報告狙擊，殺人鯨資本認為新秀麗為中價品牌，卻有奢侈品牌的估值溢價，又指集團利用不尋常的產品售價入賬，虛報收入和毛利，予目標價17.59元。新秀麗曾挫12.19%，其後停牌，停牌前報30.7元，挫9.8%。

俄鋁(00486)：行政總裁Alexandra Bouriko昨日辭任，而5名非執行董事提出辭任，由下月28日起生效。另外，路透引述消息人士透露，俄鋁上周恢復對一些客戶運送鋁產品。俄鋁股價升6.9%，成交額1.14億元。

民眾金融科技(00279)：股價跌勢未止，午後曾挫29.4%，見0.072元創新低，收市跌14.7%，成交額3.3億元。

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