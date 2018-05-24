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今日 14:39 即巿股評 港股直擊

【短線出招】英鎊嚴重超賣 長建博反彈

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大市認真消磨散戶意志，始終成交動力未見配合，昨日跌市成交多，今日反彈成交弱，短期難脫區間橫行悶局。口痕友話六月世界盃效應，波市好玩過股市。中美貿易關係、美國議息會後聲明、騰訊(00700)受MSCI比重調低影響後之表現，將左右六月市況；小心高估值股份，配股風險增，預計恒指下月主要在29900至31600點之間上落。

不殘不買，今日下午二時後在另一個節目上推介長江基建(01038)，已連跌六日，今早亦一度再跌，低見59.1元，創52周低，推介時報59.2元。長建近期似乎受英鎊兌美元弱勢所拖累，與公司基本因素無關。英鎊兌美元技術上已陷嚴重超賣，短期有望反彈，帶動長建在近四個月以來的下降通道底反彈。

綜合券商預測，長建2018年核心盈利料增近12%；預測市盈率12.8倍，較中位數低0.5個標準差；市賬率1.3倍，較中位數低1.2個標準差，預測息率有4.6厘，估值吸引。市場有15個分析員給予長建評級，當中80%建議買入或增持，平均目標價為76.17元，較現價有兩成八升幅。

月線圖顯示長建上市以來股價反覆向上，日線圖14天RSI今早跌至23.6，乃一年半以來最低，建議短線博反彈，初步目標63元。具衍生工具買賣經驗的投資者可留意條款合適的相關窩輪。長建Call輪(24314)，溢價18.5%，行使價69.5元，10月尾到期。執筆時，正股已止跌回升，報60.15元，升1.5%，(24314)升11.7%報0.134元。(附圖為長建今日一分鐘圖)

羅崇博 (杜比)

 

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