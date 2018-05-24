港股直擊 即巿股評

民眾金融科技(00279)跌成仙股後仍未止瀉，午後暫時最多跌27.5%，見0.074元創新低，現跌23.5%，成交額2.16億元。

以0.074元計，集團自年內高位2.07元蒸發96.4%。

集團上周五(18日)收市後公布，首席財務官王曉冬辭任，以投入更多時間從事其他事業機會，即日生效。

另外，有關民盛金科(002647.SZ)可能投資公司重組後證券業務大部分股權之意向書已告失效，原因是雙方無法達成任何進一步協議。

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