港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數高收，港股昨日大挫逾500點後，今早表現反覆，於50天線(約30706點)爭持。

恒指高開53點，甫開轉弱，倒跌76點，見30589點半日低，其後回勇，最多升123點，見30788點半日高，半日收市升幅收窄。恒指中午收報30686點，升21點或0.1%，大市成交額477.95億元。

國企指數報12134點，升43點或0.4%。

A股偏軟，滬指跌0.04%；深成指跌0.06%。

藍籌股方面，友邦(01299)回升0.3%；建行(00939)升0.2%；工行(01398)升0.3%；中移動(00941)除息，半日升1.3%。另外，神華(01088)回升2.5%；中石化(00386)升2.7%。相反，滙控(00005)跌0.3%；蒙牛(02319)跌1.9%；萬洲(00288)跌2.4%；吉利(00175)跌0.7%。

焦點板塊

教育股：銷售文件披露平保(02318)間接持有的Advance Vision擬減持新高教(02001)8000萬股，新高教當中有一手共8000萬股交易，每股作價6.75元，涉資5.4億元，股價曾挫6.7%，半日跌1.4%，成交額8.6億元。其他教育股續見追捧，楓葉教育(01317)建議1拆2股，每手買賣單位維持2000股，股價今早創新高，半日升4.7%；宇華(06169)創新高，半日升6.5%；民生教育(0(01569)升5.3%；澳洲成峰高教(1752)升5.1%；睿見(06068)升2.7%；成實外教育(01565)升2.7%；新華教育(02779)升2.2%。

科技股：科網股今早普遍造好，閱文(00772)升2.3%；網龍(00777)升11.3%；恒騰網絡(00136)升6.3%；恒大健康(00708)創最少三年高，半日升1.1%；金山軟件(03888)升3%。阿里系孖寶大成交炒上，阿里影業(01060)獲大摩首予「與大市同步」評級，目標價0.95元，股價今早落鑊，半日飆升35.9%，成交額達8.32億元；阿里健康(00241)創近3年高，半日飆升12.2%，成交額6.14億元。科技製造商兩極，百富(00327)升2%；華虹半導體(01347)升2.8%；瑞聲(02018)升1.7%；。相反，信利(00732)發盈警，半日挫6.5%；高偉(01415)跌1.6%；丘鈦(01478)跌1.9%；ASM太平洋(00522)升1.1%。

焦點股份

新秀麗(01910)：遭沽空機構Blue Orca Capital(殺人鯨資本)發表報告狙擊，殺人鯨資本認為新秀麗為中價品牌，卻有奢侈品牌的估值溢價，又指集團利用不尋常的產品售價入賬，虛報收入和毛利，予目標價17.59元。新秀麗曾挫12.19%，其後停牌，停牌前報30.7元，挫9.8%。

俄鋁(00486)：行政總裁Alexandra Bouriko昨日辭任，而5名非執行董事提出辭任，由下月28日起生效。另外，路透引述消息人士透露，俄鋁上周恢復對一些客戶運送鋁產品。俄鋁今早曾升4.8%，半日升3.7%。

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