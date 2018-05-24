港股直擊 即巿股評

隔晚美股先跌後升，道指以近全日高位收市，收市倒升52點。恒指昨日急挫568點後，今早表現反覆。

恒指高開53點報30718，開市後曾升91點，高見30757，之後掉頭向下，恒指更一度倒跌76點，見30589點今早低。之後內地股市回升，帶動港股造好，恒指更升穿早段高位，半日最多升123點，高見30788，重上20天(約30681點)及50天線(約30706點)，惟高位未能企穩。恒指中午報30686點，升21點或0.07%，大市成交額477.95億元。

國企指數報12134點，升43點或0.36%。

藍籌股方面，石油股造好，中石化(00386)及中石油(00857)分別漲2.73%及1.46%; 騰訊(00700)續受制50天線，微升0.05%; 食品股偏軟，蒙牛(02319)及萬洲(00288)跌1.87%及2.42%。

昨日急插的煤炭股，今早見反彈。中國神華(01088)回升2.48%，為第二表現最好藍籌。兗煤(01171)漲2.06%; 另外，中煤能源(01898)及伊泰煤炭(03948)分別升1.18%及0.65%。

教育股再度走高，大地教育(08417)上日漲逾兩成後，再升8.51%; 宇華教育(06169)創5.75元新高，半日則升6.47%; 另外，澳洲成峰高教(01752)及民生教育(01569)分別升5.06%及5.32%。

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