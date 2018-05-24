港股直擊 即巿股評

恒指昨日急挫568點後，今早表現反覆。

恒指高開53點報30718，開市後曾升91點，高見30757，之後掉頭向下，恒指更一度倒跌76點，低見30589。之後內地股市回升，帶動港股造好，恒指更升穿早段高位，暫時見最多升123點，高見30788，重上20天及50天線。

國企指數升66點報12157。

騰訊(00700)升0.3%報408.2元。

中移動(00941)今日除息，領漲大市，最新升1.4%報72.55元。

「三桶油」昨日急跌，今早反彈，中石化(00386)升3%報7.93元。