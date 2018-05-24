港股直擊 即巿股評

噚日膽粗粗咁冷吼「兩桶油」開Put，事關見到「三桶油」即係中石化(00386)、中石油(00857)同中海油(00883)，後面嗰兩桶油嘅走勢唔多靚仔，所以先至揀隻中油Put(13961)同中海Put(13476)出嚟，按一貫策略吼5分鐘圖見超買先至將熊證/Put輪送落場。

先睇中石油，喺噚日下晝1點25分，中石油5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)超買情況比較明顯；如果miss咗，都仲可以喺下晝2點45分勉強入(13961)，但2點45分嗰個真係好勉強，所以用1點25分(13961)報0.37元計數(其實2點45分嗰證價都係0.37元)，至噚日嘅3點半到證價升到0.405元，升咗9.5%(呢堆嘢其實小妹喺噚日已經post咗上微博度架啦)；若然揸到今朝嘅話，依家9點47分，中石油跌0.3%，報6.13元，而(13961)就升1.22%，報0.415元，如果用返噚日個入市價0.37元計嘅話，賺幅有12.2%，以冷吼+小注策略嚟講，呢啲水位見好即收啦。

至於中海油方面，其實拆開5分鐘圖睇嘅話，真係無一個位可以比你落到場，即係話呢隻嘢keep住分鐘圖處於中軸至超賣水平；今日仲追唔追返隻(13476)？唔囉，坦白講呢兩隻嘢係輪證世界都真係屬於二到尾至三線嘅underlying，同賭馬一樣，你唔會一日十場賽事，場場買冷門博爆冷架嘛；更何況(13961)呢頭賺，免得(13476)嗰頭輸呀；唔好忘記仲有隻騰訊熊(59332)纏身。

睇返恒指，依家9點56分，恒指升升跌跌咗都唔知幾多次，不過日線圖上恒指仍然沿住「下降通道」下行，而MACD嘅DIV亦踩咗入負數區，睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家9點58分，恒指做緊30683點，低位暫時見30606點，將低位度上去恒指牛熊證街貨圖嘅話，即係依家牛證最貼價嘅30600至30699點裏面嗰1017期指指都已經所剩無幾，再落多100點，即30500至30599點呢度你可以視為最貼價嘅牛證，而呢度有相當於1909張期指，再向下望嘅話每100點範圍都有幾百張街貨係度。

至於上方熊證，最貼價嘅31200至31299點，呢度有相當於142張期指，要現價由依家起步上616點先至可以食得到呢層街貨，又遠又唔重貨，按道理又真係下行嘅；不過你見恒指現水平傾向「下降通道」底，且依家10點6分，恒指報30598點，30600至30699點成堆熊仔都無晒，可能大市都係食埋30500至30599點就算，換言之即係有機會得100點都無嘅水位仲可以食，恒指熊(63999)，收回價31200點，約31倍槓桿屬貼價熊證，如果都係諗住追多100點，當今日殺埋30500至30599點街貨嘅話就真係day trade好啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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