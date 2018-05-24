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今日 10:06 港股直擊 即巿股評

港股彈91點後倒跌 中移除息造好

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隔晚美股先跌後升，道指以近全日高位收市，收市倒升52點，報24886點。恒指昨日急挫568點後，今早尚未喘穩。

恒指高開53點，報30718，開市後曾升91點，高見30757，之後掉頭向下，恒指更一度倒跌59點，低見30606，暫受制於20天及50天線。截至9時59分，恒指跌2點，報30663。

國企指數高開30點，報12121，最新升19點，報12110。

內地股市方面，上證指數輕微高開後回軟，最新報3167，微跌1點。

騰訊(00700)高開近1%，報411元，高見411.4元後回軟，一度倒跌1.4元，報405.6元。

中移動(00941)今日除息1.582元，股價最新升0.8%，報72.15元。

友邦(01299)昨日急跌4%，今早最新升1.1%，報71.1元。

中資金融股反彈乏力，平保(02318)高開近1%，報78.55元，最新僅升0.2%。

「三桶油」昨日顯著回吐，今早喘穩，中石化(00386)表現較好，升1.6%。

個股方面，新高教(02001)於市前錄得一手共8000萬股市前交易，每股造6.75元，較上日收市價折讓7.5%，涉資5.4億元，開市後曾跌6.7%，最新跌近半成報6.96元。外電報道，平保(02318)間接持有的Advance Vision擬配售8000萬股新高教，套現最多5.6億元，每股配售價介乎6.72元至7元。

其他教育股個別走，澳洲成峰高教(01752)曾升8.9%，最新升3.8%，報0.82元；楓葉教育(01317)升逾3%。

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