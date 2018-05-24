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今日 09:47 重要通告 港股直擊

俄鋁行政總裁及五非執董辭任

俄鋁(00486)宣布，行政總裁Alexandra Bouriko辭任，自昨日(23日)起生效， 同時委任Evgeny Nikitin為署理行政總裁，直至委任新任行政總裁為止。

另外，集團考慮到自實施外國資產管理辦公室實施的制裁以來，管理層為維護公司及股東的利益而進行的工作，並議決有關工作須繼續進行；為推進有關工作，5名非執行董事已提出辭任，由下月28日起生效。

集團表示，會持續評估外國資產管理辦公室制裁對其造成的影響。目前，仍一致認為制裁可能對其業務及前景構成重大不利影響。

下載港交所通告原文

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