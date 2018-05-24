即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅526點。恒指以低位收市，收報30665點，跌568點或1.82%，成交金額1154億。國指收報12090點，跌258點或2.1%；上證收報3168點，跌45點或1.41%。港股表現遜於A股，又以國指表現較差，主要由於石油及內銀等板塊回軟。

恒指以陰燭收市，失守10 SMA、100 SMA、50 SMA及20 SMA，補回部分5月9日出現之下跌裂口。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份589隻，下跌1034隻，整體市況偏弱。

美國聯儲局會議紀要顯示，當局可能在短期內再加息。鑑於失業率處於低水平，加上通脹已達到2%的目標，多數委員認為，如果經濟前景保持完整，可能有必要很快再加息。會議紀要顯示，FOMC成員表示微調超額準備金(IOER)利率可能是合適之舉。聯邦基金利率期貨顯示聯儲會6月份加息概率維持在98%。

根據遞交WTO的通知，僅過去一周，歐盟就威脅徵收16億美元的額外關稅，俄羅斯準備加徵5.4億美元關稅，土耳其2.7億，日本2.6億，印度1.7億。中國已經實施了6.1億美元的額外關稅舉措。換言之，美國恐面臨總計34.5億美元的報復性關稅。

在中美貿易關係的疑慮困擾，加上土耳其和意大利的情況不穩，一度利淡美股表現，惟在加息步伐未擬加快的消息帶動下，美股尾市反彈，三大指數向好。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能升破100 SMA(約30936)，指數或會調頭回軟。

個股介紹：

大唐發電(00991)的主要業務為建設、經營電廠、銷售電力、熱力、電力設備的檢修測試；電力技術服務。煤炭開發及銷售。

集團在2018年第一季錄得營業收入173.44億元(人民幣.下同)，增長13.62%；股東應佔溢利5.41億元，下跌14.19%；股東應佔扣除非經常性損益的溢利為5.26億元，上升20.22%。

國家發展改革委經濟運行調節局早前表示，近期將採取增產量、增產能、增運力、增長協等9項措施，以進一步穩定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區間。這位負責人還表示，煤炭價格大幅上漲沒有市場基礎。料煤價穩定有助火電企業降低成本，集團也有望受惠。

集團的預測市盈率為7.52倍，周息率5.3%。股份上日收報2.68元，上望2.97元，止損設於2.59元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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