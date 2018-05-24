港股直擊 即巿股評

港股假後復市表現反覆，市場繼續關注中美貿易關係之最新發展，美股昨晚V彈，港股預託證券(ADR)預示今早恒指有望反彈二百點。

隔晚美股先跌後升，道指以近全日高位收市，收市倒升52點，報24886點，納指收升0.64%，報7425點；標普500指數收升0.32%，報2733點。聯儲局公布的5月2日議息會議紀錄，顯示多數官員雖然認同6月須要加息，但認為通脹升勢不致於過急，對通脹可採取容忍態度，加息步伐無須過急。紀要公布後，美股轉升，ICE美滙指數升0.4%至94.018，創下今年新高。10年期美債息率下挫，一度跌破3厘水平。

歐洲三大股指則集體收跌。英國富時100指數收跌1.13%，報7788點，創兩個月來最大單日跌幅；德國DAX指數收跌1.47%，報12976點。歐羅區5月製造業PMI跌至15個月以來最低，加上意大利政局不穩，投資者紛紛拋售股票，轉投避險資產美債和日圓。意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)周三傍晚召見總理候選人孔特(Giuseppe Conte)，並委任對方出任總理。孔特將籌組內閣，名單呈交總統批准。市場擔心新政府大幅增加開支，令債務進一步膨脹。

新興市場也受到注視，土耳其里拉一度下滑逾5%，再創新低，單是5月已經累瀉超過16%，並拖累其他新興貨幣下跌。分析員擔心，土耳其可能爆發全面經濟危機。諾貝爾經濟學獎得主克魯明說，目前新興市場猶如九十年代亞洲金融風暴的情況，貨幣滙率下跌，令企業負債上升，對經濟造成壓力，繼而令滙率進一步滑落。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港周三收市價比較，造價普遍反彈。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.1元，較本港上日收市升0.6元或0.8%；騰訊(00700)ADR收報412.33元，升5.33元或1.3%；國壽(02628)ADR收報22.08元，升0.4%。「三桶油」股價昨日急跌，ADR則喘穩，中海油(00883)ADR收報13.75元，升0.11元或0.8%；中石油(00857)ADR收報6.17元，升2仙；中石化(00386)ADR收報7.83元，升0.13元或1.7%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.52元，跌0.63元或0.9%；聯通(00762)ADR收報11.05元，升1%。

ADR港股比例指數報30881，較周三恒指收市升215點或0.7%。恒指周一收於成交密集區頂部31200點之上，可惜昨天未能企穩此水平，尾段跌勢加劇，於收市競價時段(U盤)更進一步被嘜低，以全日低位30665點收市，挫568點(1.82%)，一舉跌穿10天、20天、50天和100天線，顯示突破走勢尚未確認。恒指短期料在50天線約30700點附近爭持機會較大。

焦點股份

新高教(02001)：據銷售文件披露，新高教現有股東平保(02318)間接持有的Advance Vision，擬減持新高教，配售8000萬股，每股配售價介乎6.72元至7元，較昨日收市價7.3元，折讓4.11%至7.95%。套現最多5.6億元。據新高教2017年年報顯示，Advance Vision持有該公司1.78億股，佔已發行股本約12.42%，配售後持股量降至6.83%。今日宜留意近期表現強勢的教育股會否借勢回吐。

楓葉教育(01317)：建議拆細股份，將每一股拆細為兩股，每手買賣單位維持2000股。公司相信，股份拆細將改善股份買賣的流通性，並擴大股東基礎。

信利國際(00732)：發盈警，預期截至3月底止三個月，純利較去年同期的6200萬元，大幅下跌約八成。公司指，期內收益按年下跌約兩成六，主要因為內地智能手機出貨量下跌，因此毛利及純利亦下跌，另外，期內錄得衍生金融工具公平值虧損約4000萬元。

香港興業(00480)：發盈喜，預期截至3月底止全年盈利增長1.7倍至1.9倍，主要因為出售信德中心招商局大廈22樓獲得淨收益，以及投資物業重估錄得盈餘。

DYNAM JAPAN(06889)：公布截至三月底止全年度純利108.7億日圓，按年上升16.1%，相當於約8.03億港元，派末期息每股6日圓。