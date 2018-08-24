即巿股評 港股直擊 國際財經

美國10年期國債孳息率自2016年7月於1.32厘見底後，反覆向上近兩年，終於在上周(5月14日)突破3厘大關，並且已連續8天站穩3厘，似正在高位整固。市場憧憬以聯儲局為首的一眾央行加快收水步伐，推動債息持續走高；被視為局內中間派、費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)日前的發言，亦強化市場對美國年內再加息3次的預期。哈克認為，目前看來當局可以再加息兩次；但若通脹勢頭強勁，他支持把加息次數增至3次，最快可於6月加息。

環球多國的國債債息見底回升是不爭的事實。歐洲央行結束量寬的大限逼近，管理委員會委員維勒魯瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)日前為加息放風。他表示，非常規購債接近尾聲，歐洲央行可能會對首次加息的時間表提供新指引。

隨着環球債息上揚，對股市造成的潛在壓力，再次成為市場焦點。根據美銀美林最新的基金經理調查結果顯示，一眾受訪者認為，目前環球金融市場最大尾部風險是「聯儲局和歐洲央行的政策出錯」，或導致經濟進入衰退和風險資產價格暴跌。調查所指的尾部風險，是一些發生機會率非常低，一旦出現卻會重挫資產價格的極端事件，例如2001年阿根廷債務違約和2008年雷曼兄弟破產所引發的金融危機便是例子，在過去30年間，每隔3年至5年就會出現一次來嚇一嚇人。這次「尾部風險」，會不會是央行收水速度過急所致？

附【圖】所見，有關「最大尾部風險」的調查結果，在去年首三季一直圍繞歐盟分崩離析、中國信貸危機兩大主題，直至第四季，「聯儲局和歐洲央行的政策出錯」連續3個月成為相關排行榜首位，但今年1月至2月卻被通脹和債市衝擊取代、3月至4月被貿易戰搶去風頭。換言之，「聯儲局和歐洲央行的政策出錯」事隔4個月再度成為基金經理最擔憂的風險。為什麼呢？

過往本欄曾指出，美國國債出現拋售壓力，對美股來說並非必屬壞消息；反之，因應經濟增長強勁、通脹升溫，由債市撤出的資金流進股市，將成為股市出現最後升浪的一大助燃劑(詳見2017年10月27日本欄)；然而，本月初債息飆而股市卻未見強勢，有可能是債息升勢太急令市場產生恐慌情緒，以致未如預期出現股債輪動。此外，美債孳息率曲線趨於平坦，經濟快步入衰退之說甚囂塵上，不排除讓基金經理更擔心風險資產價格即將受壓。

不過，根據高盛統計分析，當美國10年期債息升至高於過往3年走勢的1個標準差(約20個基點)，將影響標指的1個月回報；升至約4厘水平，才會對標指構成較大回調壓力。如果相信高盛的統計結果，債息上揚拖累風險資產價格的臨界點，和現在尚有一段頗長距離。

港股方面，恒生指數雖在周一收於成交密集區頂部31200點之上，可惜昨天未能企穩此水平，尾段跌勢加劇，於收市競價時段(U盤)更進一步被嘜低，以全日低位30665點收市，挫568點(1.82%)，一舉跌穿10天、20天、50天和100天線，顯示突破走勢尚未確認。

信報投資研究部

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