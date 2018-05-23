今日 19:29
重要通告
港股直擊
耀才證券金融(01428)公布，截至3月底止全年業績，股東應佔溢利5.16億元，按年上升89.81%，每股盈利30.41仙，派末期息9.1仙。
期內，收入9.44億元，按年增長67.9%。
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