訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:28 港股直擊 香港財經

電視廣播冀OTT業務今年錄得盈利

放大圖片

電視廣播(TVB，00511)行政總裁李寶安今午在股東會後稱，早前購入星美(00198)可換股債券，純粹是以管理資產為目的，購入債息率較高的債券，藉此抵消之前TVB發債的利息支出。他表示，在資產管理上要尋求安全資產，債券比藍籌股更好，一來有期限，二來不用抵受股價波動的風險。

至於TVB未來會否與星美在電影或院線等業務有合作，李寶安稱，無論將來會否換股，如有業務上的需要，亦可能合作。

李寶安又表示，早前在Big Big Channel的節目內試行電子商貿服務，成效甚佳，銷售速度比傳統銷售渠道快很多倍，甚具突破性，並希望愈做愈大。至於旗下網絡電視(OTT)業務至今已有600萬名註冊用戶，每周人均收看時數有1800萬小時，已拋離本地其他對手，並會進軍海外市場，希望今年錄得盈利。

總經理鄭善強指出，香港零售市道於今年首季轉好，預期電視廣告收入可望在年內慢慢復甦，並期望會有少許增長。但他亦稱，廣告收入會較零售市道滯後數個月，全年廣告收入或有中單位數增幅。

TVB新古裝劇《宮心計2深宮計》，在內地未能與香港同步播出，又傳TVB要承擔逾億元的製作費等，副總經理(節目及製作)杜之克稱，未聞中國的合作影視平台是否播放，由他們決定，但未聞禁播牽涉藝員行為，或者要TVB承擔所有製作費。李寶安補充，合作方騰訊(00700)負責中國的版權，而TVB則負責中國以外的版權，故騰訊平台播放與否非TVB能夠控制。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。