港股直擊 香港財經

電視廣播(TVB，00511)行政總裁李寶安今午在股東會後稱，早前購入星美(00198)可換股債券，純粹是以管理資產為目的，購入債息率較高的債券，藉此抵消之前TVB發債的利息支出。他表示，在資產管理上要尋求安全資產，債券比藍籌股更好，一來有期限，二來不用抵受股價波動的風險。

至於TVB未來會否與星美在電影或院線等業務有合作，李寶安稱，無論將來會否換股，如有業務上的需要，亦可能合作。

李寶安又表示，早前在Big Big Channel的節目內試行電子商貿服務，成效甚佳，銷售速度比傳統銷售渠道快很多倍，甚具突破性，並希望愈做愈大。至於旗下網絡電視(OTT)業務至今已有600萬名註冊用戶，每周人均收看時數有1800萬小時，已拋離本地其他對手，並會進軍海外市場，希望今年錄得盈利。

總經理鄭善強指出，香港零售市道於今年首季轉好，預期電視廣告收入可望在年內慢慢復甦，並期望會有少許增長。但他亦稱，廣告收入會較零售市道滯後數個月，全年廣告收入或有中單位數增幅。

TVB新古裝劇《宮心計2深宮計》，在內地未能與香港同步播出，又傳TVB要承擔逾億元的製作費等，副總經理(節目及製作)杜之克稱，未聞中國的合作影視平台是否播放，由他們決定，但未聞禁播牽涉藝員行為，或者要TVB承擔所有製作費。李寶安補充，合作方騰訊(00700)負責中國的版權，而TVB則負責中國以外的版權，故騰訊平台播放與否非TVB能夠控制。