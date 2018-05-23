港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表示，對貿易談判結果未感滿意，又強調對取消中興(00763)禁令並未與中方達成協議。隔晚美國三大指數低收，港股今日顯著受壓，失100天線，以兩周低位收市，成交額較周一增加兩成。

恒指今早低開42點，報31191點已屬全日高，開市後跌幅擴大，失10天線(約31016點)，上午最多跌348點，失100天線(約30936點)，中午跌325點，午後跌幅進一步擴大，尾段跌超過500點，收市競價時段再嘜低。恒指收報30665點，挫568點或1.8%，為兩周低。大市今日下跌股份比例為63%，上升股比例為37%。

全日成交額1154.45億元，較上日增加約195億元或20.3%，為4月17日以來新高。

國企指數收報12090點，挫258點或2.1%。

恒指即月期貨收市跌681點或2.18%，報30545點，低水121點。

A股尾段顯著受壓，滬指挫1.41%；深成指挫1.25%。兩市成交額約4608億元人民幣。

歐洲三大股市最新受壓，德法股市挫逾1%；美國道指期貨最新挫185點，報24660。

藍籌股方面，友邦(01299)除息，收市插4.2%，報70.35元為近兩周低，拖低大市149點。另外，建行(00939)跌1.6%；工行(01398)跌1.6%；中行(03988)跌2.1%；新地(00016)跌2.3%；碧桂園(02007)挫3.4%；高鐵隧道滲水致訊號不穩，港鐵(00066)收市挫3.6%，報43.85元逾兩周低。石油股回吐，中海油(00883)遭瑞銀下調評級至「持有」，股價挫6.1%；中石化(00386)挫6.1%；中石油(00857)跌4.5%。相反，舜宇(02382)升1.3%；華潤電力(00836)升1.5%；領展(00823)升0.8%。

焦點板塊

汽車股：內地7月調低汽車進口關稅至15%，汽車零件進口關稅降至6%。汽車製造商個別走，進口零件比重較大的華晨(01114)升5.5%；北汽(01958)和東風(00489)升約2.2%。相反，長汽(02333)跌0.8%；吉利(00175)跌2.4%；廣汽(02238)跌1.6%。汽車4S零售商逆市漲，中升(00881)創新高，收市升4.6%；永達(03669)升6.3%；正通汽車(01728)除息曾升7%，收市無起跌；美東汽車(01268)除息，收市升1.3%；和諧汽車(03836)升5.7%。中金公司發表報告，認為價格下降帶來的銷量提升利好中升、永達、廣匯寶信、正通等豪華品牌經銷商，不過進口車價格將下調8%左右，整體進口車價格體系的下移將拉動國產車價格下行，從而影響整體車企利潤8%至20%。零件股方面，耐世特(01316)挫6.3%；敏實(00425)跌1.6%。特斯拉(Tesla)在華車款傳減價，電動汽車充電樁營運商泰坦能源技術(02188)炒高28.8%。

煤炭股：AH股全線急挫，兗煤(01171)挫9.3%，其A股一度跌停，收挫9.95%；中國神華(01088)挫6.4%，其A股挫7%；中煤能源(01898)挫6.6%；其A股跌2.66%；首鋼資源(00639)跌3.3%。內地傳媒報道，政府相關管理部門召開煤電工作會議，主要討論控制電煤價格，要求各方執行相關措施，力爭在6月10號前將5500大卡北方港平倉價引導到570元人民幣/噸以內。

教育股：內地正研究取消生育限制，容許民眾自由選擇生育多少子女，最快今年第四季作決定。教育股逆市跑出，楓葉教育(01317)創新高，收市升4%；宇華教育(06169)創新高，收市升3.2%；新高教(02001)創新高，收市升1.4%；中教控股(00839)創新高，收市升1.8%，四股今日均創出上市新高。另外，睿見(06068)升1.8%；民生教育(01569)升1.6%；成實外教育(01565)升5.4%。半新股方面，澳洲成峰高教(01752)和新華教育(02779)曾創新高，收市反覆跌3.7%和1.4%。

內需股：個別股份炒二胎概念，好孩子國際(01086)創逾7伴高，收市升5.7%；雅士利(01230)創逾兩年高，收市升6.6%；H&H國際(01112)升4.1%。飲食股方面，統一(00220)除息，股價創逾5年高，收市升1.4%；康師傅(0322)升2%；同系海底撈申請上市的頤海國際(01579)連日造好，今日創新高，收市升4.8%；中糧肉食(01610)升2.3%；青島啤(00168)升0.9%。體育用品股安踏(02020)升1.6%；服飾股利郎(01234)創逾7年半高，收市升6%；波司登(03998)升2.5%。

科技股：科網股表現較硬淨，金蝶(00268)創新高，收市升1.2%；擎天(01297)創一年半高，收市升3.3%；中軟國際(00354)升0.7%。不過，金山軟件(03888)首季純利按年下跌50.35%，按季跌90%，股價曾挫8.1%，收市跌1.1%；IGG(00799)挫半成。全球最大的消費者財富管理平台螞蟻金服盛傳有機會以A+H的形式在中港兩地上市，電子支付相關股炒高，百富環球(00327)升13.2%；百富控股股東高陽科技(00818)升6.5%；中國創新支付(08083)創近3年高，收市升13.6%；國際商業結算(00147)升20.3%。

焦點股份

中廣核新能源(01811)：股價曾見1.34元創逾一年高，收市升17.7%，報1.33元，成交額6840萬元。摩根士丹利發表報告，上調中廣核新能源評級至「增持」，目標價上調25.6%，至1.62元。

大生農業金融(01103)：今早顯著反彈，曾升41.6%，見0.126元為三周高，收市升18%。集團宣布，與黑牡丹(集團)股份訂立投資框架協議，擬向黑牡丹(集團)出售南通路橋工程公司若干股權。

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