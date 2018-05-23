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羅啟瑞:母親已能提取戶口部分資金

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羅老太於二月初發現無法動用其私人戶口，原因是她以前授權三子羅嘉瑞及大女羅慧端為其個人銀行戶口加簽，惟二人拒絕合作簽名。六子羅啟瑞表示，經過更改簽名及銀行內部程序，在二月底母親已能提取戶口中部分資金，足以支付律師費，他又指「本身兩個電話已經搞掂，就係要搞到佢(羅老太)麻煩。」

與滙豐信託的官司將於下周二(29日)正式開審，問及羅啟瑞對勝訴的信心，他直言「不論成敗，只顧對錯」，更稱近日對方陣營中有人騷擾羅老太，跟她說「滙豐無可能俾返啲錢妳」，羅老太聽完亦感到不開心，要求羅啟瑞出面澄清。

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