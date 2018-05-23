即巿股評 港股直擊

中美貿易磨擦漸見曙光，佛誔假期前周一港股高開高走，收市前臨尾香，升幅大大收窄，水瓜打狗唔見咁截，以為係假期效應，等放完假返嚟再向上挑戰。加上噚日有消息指中興(00763)事件有轉機，港股假期返嚟呢鋪有運行。誰不知隔晚「侵侵」又發功，除咗表示唔多滿意中美貿易談判結果之外，亦指出中興或需要被巨額罰款，中興獲解禁仍言之尚早。其實中國承諾向美國加大進口，從而減少兩個之間嘅貿易逆差，大前題要美國先放生中興，不過「侵侵」肯咁做之際，兩黨議員異口同聲表示唔可以輕易放生中興。除咗中美貿易磨擦離完全解決個終點仍遠，美朝領袖峰會亦有阻滯，「金仔」唔滿意美韓軍演，扭計唔見「侵侵」，侵侵亦證實原定下月12日跟「金仔」約會好大機會取消。

另一方面，俄羅斯跟日本已向WTO提出，將對美國進口產品徵關稅，以報復其向進口鋼鐵徵稅。受幾個負面消息夾擊，美股隔晚中尾段插水，道指一度跌逾二百點，拖累今日港股低開低走。

恒指略為低開42點，報31192經已係半日高後，其後低開低走，先失10日線(31040)點，再低見30886點，連100日線(30938)亦不保，半場報收30909點，跌325點；國指跌154點，報12194點。重磅股只有騰訊(00700)逆市上升，但仍然開出陰燭，若然收市低過412.8元，騰訊將會八連陰，陰氣咁重，短期難有運行。其他重磅股捱沽，周一係威係勢嘅友邦(01299)，今日除淨唔單止打回原形，更較上個交易日最低位更低，失守10日線，要睇70元水平有冇支持，20日線穿埋，後市走勢唔多樂觀。四大內銀股亦腳軟，跌幅由0.3%至1.4%，北水呢期保持內銀股淨流出，又係N咁多枝陰燭，走勢偏弱。其他重磅股乏善可陣，大市仍未走出上落區間，三萬一樓上叫減磅無錯，炒股唔炒市更加係上上之策。

內地7月起調低汽車進口關稅至15%，同時宣布劃一調低汽車零件進口關稅至6%，依賴進口零件嘅華晨(01114)、北汽(01958)跟東風(00489)逆市上升。古天后唔建議追貨，始終汽車進口關稅下調，土炮汽車生產銷競爭力降，受消息短線刺激，唔代表其後無影響。不過汽車4S零售商就掂，板塊內多股均上升，皆因價格下調將令銷量提升，作為零售商嘅4S汽車股一定受惠。

內地傳計劃取消生育限制，二胎概念股噚日喺A股已吸引資金掃貨而漲停，今日港股嘅教育板塊同樣大放異彩，整個板塊逆市上升，更有多股齊創上市後新高。預期除咗教育股之外，醫藥股亦可輪流炒作，取消生育限制，有助推動人口上升，無論對教育及醫療需求均有增無減，呢兩個板塊可以繼續跑贏大市。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)