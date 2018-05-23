港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普對美中兩國的貿易談判結果未感滿意，另外，強調對於取消對中興(00763)禁令一事並未與北京達成協議。隔晚美國三大指數低收，港股今早亦挫逾300點，復失100天線。

恒指今早低開42點，報31191點已屬半日高，開市後跌幅擴大，失10天線(約31045點)，上午約10時30分跌幅超過300點，最多跌348點，見30885點半日低，失100天線(約30938點)。恒指中午收報30909點，跌325點或1%，大市成交額603.92億元。

國企指數報12194點，跌154點或1.3%。

A股偏軟，滬指跌0.8%；深成指跌0.71%。

藍籌股方面，友邦(01299)除息，半日挫2.9%，拖低大市。另外，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌1%；中行(03988)跌1.4%；新地(00016)跌2.2%；碧桂園(02007)跌2.4%；高鐵隧道滲水致訊號不穩，港鐵(00066)半日挫3.6%。石油股回吐，中海油(00883)跌2.9%；中石化(00386)跌2.4%；中石油(00857)跌2.5%。相反，騰訊(00700)升0.8%；舜宇(02382)升1.7%；中移動(00941)升0.3%；滙控(00005)升0.2%。

焦點板塊

汽車股：內地7月調低汽車進口關稅至15%，同時宣布劃一調低汽車零件進口關稅至6%。汽車製造商個別發展，進口零件比重較大的華晨(01114)升3.9%；北汽(01958)升2.7%；東風(00489)升3%。相反，長汽(02333)跌0.8%；吉利(00175)跌1.5%；廣汽(02238)跌0.7%。汽車4S零售商逆市跑出，中升(00881)升2.7%；永達(03669)升5.3%；廣匯寶信(01293)升2%；正通汽車(01728)除息，曾升7%，半日僅升0.9%；美東汽車(01268)除息，半日升2.1%；和諧汽車(03836)升5.7%。中金公司發表報告，認為價格下降帶來的銷量提升利好中升、永達、廣匯寶信、正通等豪華品牌經銷商，不過進口車價格將下調8%左右，整體進口車價格體系的下移將拉動國產車價格下行，從而影響整體車企利潤8%至20%。零件股方面，耐世特(01316)挫6%；敏實(00425)跌0.9%。

煤炭股：AH股全線急挫，兗煤(01171)挫8%，其A股挫8.1%；中國神華(01088)挫6.8%，其A股跌5.94%；中煤能源(01898)挫6.3%；其A股跌1.9%；首鋼資源(00639)跌3.7%。內地傳媒報道，政府相關管理部門召開煤電工作會議，主要討論控制電煤價格，要求各方執行相關措施，力爭在6月10號前將5500大卡北方港平倉價引導到570元人民幣/噸以內。

教育股：今早逆市跑出，多股破頂，楓葉教育(01317)創新高，半日升6.3%；宇華教育(06169)創新高，半日升6.5%；新高教(02001)創新高，半日升4.7%；中教控股(00839)創新高，半日升1.2%；半新股澳洲成峰高教(01752)反覆向上，曾升11%創新高，半日升7.3%；半新股新華教育(02779)創新高，半日升5.8%。另外，睿見(06068)升4.8%；民生教育(01569)升5.4%；成實外教育(01565)升半成。

焦點股份

金山軟件(03888)：今早曾挫8%，見21.45元，半日跌2.6%，成交額4.08億元。集團公布首季純利1.18億元人民幣，按年下跌50.35%，按季跌90%。

大生農業金融(01103)：今早顯著反彈，曾升41.6%，見0.126元為三周高，半日升28.1%，成交額3020萬元。集團宣布，與黑牡丹(集團)股份訂立投資框架協議，擬向黑牡丹(集團)出售南通路橋工程公司若干股權。

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