港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表示，對美中兩國貿易談判結果仍未感滿意，隔晚美股受壓。港股今早低開低走，跌破31000點水平。

恒指今早低開42點，報31191點已屬今早高，開市後跌幅擴大，失10天線(約31040點)，上午約10時30分跌幅超過300點，半日最多跌348點，見30885點半日低，下試100天線(約30938點)。恒指中午報30909點，跌325點或1.04%，大市成交額603.92億元。

國企指數報12194點，跌154點或1.25%。

藍籌股方面，發改委遏制煤價上升，華潤電力(00836)漲1.79%，中國神華(01088)則急挫6.82%; 友邦(01299)領跌，挫2.94%; 油股捱沽，中石油(00857)及中海油(00883)分別跌2.48%及2.89%。

中國乘用車進口關稅降至15%，豪華汽車經銷商受追捧。中升控股(00881)創25.2元新高，半日升2.71%; 永達汽車(03669)抽高5.25%; 和諧汽車(03836)急升5.69%; 正通汽車(01728)升近7%後回吐，今早僅升0.91%。

教育股板塊回勇，楓葉教育(01317)及宇華教育(06169)齊創新高，分別飆6.3%及6.49%。新高教(02001)於10天線獲支持，回升4.72%; 半新股澳洲成峰高教(01752)再創上市高，漲7.32%。

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