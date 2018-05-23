訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日插325點 友邦領跌

放大圖片

美國總統特朗普表示，對美中兩國貿易談判結果仍未感滿意，隔晚美股受壓。港股今早低開低走，跌破31000點水平。

恒指今早低開42點，報31191點已屬今早高，開市後跌幅擴大，失10天線(約31040點)，上午約10時30分跌幅超過300點，半日最多跌348點，見30885點半日低，下試100天線(約30938點)。恒指中午報30909點，跌325點或1.04%，大市成交額603.92億元。

國企指數報12194點，跌154點或1.25%。

藍籌股方面，發改委遏制煤價上升，華潤電力(00836)漲1.79%，中國神華(01088)則急挫6.82%; 友邦(01299)領跌，挫2.94%; 油股捱沽，中石油(00857)及中海油(00883)分別跌2.48%及2.89%。

中國乘用車進口關稅降至15%，豪華汽車經銷商受追捧。中升控股(00881)創25.2元新高，半日升2.71%; 永達汽車(03669)抽高5.25%; 和諧汽車(03836)急升5.69%; 正通汽車(01728)升近7%後回吐，今早僅升0.91%。

教育股板塊回勇，楓葉教育(01317)及宇華教育(06169)齊創新高，分別飆6.3%及6.49%。新高教(02001)於10天線獲支持，回升4.72%; 半新股澳洲成峰高教(01752)再創上市高，漲7.32%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。