港股直擊 即巿股評

煤炭AH股全線急挫，兗煤(01171)暫時最多跌8.8%，現跌8.3%，成交額2.66億元；其A股挫6.39%。

中國神華(01088)曾挫5.6%，現跌5.3%，成交額2.62億元；其A股跌4.34%。

中煤能源(01898)最新挫4.7%；其A股跌1.71%。

內地傳媒報道，政府相關管理部門召開煤電工作會議，主要討論控制電煤價格，要求各方執行相關措施，力爭在6月10號前將5500大卡北方港平倉價引導到570元/噸以內。

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