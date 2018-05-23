即巿股評 港股直擊

周一恒指高開後，早市向好，午後回軟，全日波幅231點。恒指收報31234點，升186點或0.6%，成交金額 959.45億元。國指收報12349點，跌5點或0.04%；上證收報3213點，升20點或0.64%。A股走勢優於港股。

恒指呈2連陽，最高升至31464點，創5月17日以來高位，但最終以「射擊之星」收市，而且上影線甚長，料升至保歷加通道頂部前，有一定沽壓。MACD快線正差距收窄，市況轉弱。全日上升股份878隻，下跌744隻，整體市況略好。

國務院關稅稅則委員會發出公告，經國務院批准，目前稅率分別為25%和20%的汽車，關稅在七月起降至15%，另外多種汽車零件，進口關稅降至6%，各項產品的平均降稅幅度是46%。料消息利淡汽車製造股，但利好汽車分銷及4S店類股份。

中國國家發改委表示，將加強煤炭市場監管，打擊囤積居奇、操縱煤炭價格的行為。料消息會利淡煤炭股。

美國總統特朗普表示，至今仍未滿意與中國貿易談判的結果。特朗普另表示，未就解除中興通訊(00763)制裁，與中國達成協議，但提出可以考慮向中興罰款高達13億美元，重組管理層及董事會，以及要求中興向美國公司購買大比例的零件，作為解禁條件。

另方面，特朗普在會見南韓總統文在寅時，對6月12日與北韓領導人金正恩的峰會能否按計劃舉行表達了懷疑。地緣政治風險上升，貿易戰陰霾仍在，都利淡美股表現，三大指數下跌。今早亞太股市下跌，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指或高開低走，支持參考為31000水平。

個股介紹：

招商局港口(00144)的主要業務為從事港口業務、保稅物流業務及物業投資。

集團在2017財年完成集裝箱吞吐量10290萬TEU，按年增長7.4%；完成散雜貨吞吐量5.07億噸，按年增長10.3%。期內收入86.92億元，增長9%；毛利34.41億元，增長 2.6%；股東應佔溢利60.28億元，增長9.7%。集團的港口核心業務實現 EBITDA為126.93億元，增長10.0%，港口核心業務之EBITDA貢獻佔集團EBITDA總額的82.8%。近日傳出中美貿易戰擬緩和，利好碼頭航運板塊，集團亦能從中受惠。

集團的預測市盈率為12倍，周息率3.7%。股份上日收報18.9元，上望20.7元，止損設於18.12元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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