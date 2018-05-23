港股直擊 即巿股評

港股昨日假期休市，內地股市靠穩，美股則回落，港股今日復市料在十天線(約31070點)上靠穩。

隔晚美股三大指數尾市向下，回吐周一部分升幅，道指周一收升298點，周二則收跌178點或0.7%，報24834點；納指收跌0.2%，報7378點；標普500指數收跌0.3%，報2724點。特朗普稱，美國尚未與中國就中興事宜達成任何協議。特朗普又稱，他對上周美中兩國的貿易談判結果仍未感到滿意。中國宣布下調汽車進口關稅，卻未有對美國汽車股造成提振，特斯拉收跌3.3%，通用汽車收市僅升0.5%。另外，特朗普宣稱美朝峰會可能押後。

周二美元繼續走軟。美國10年期國債收益率在3.07%上下爭持。上周五則一度攀升至3.126%，創7年新高。

美國原油庫存減幅不及預期，油價短線急升後再回落，紐約期油收跌0.3%，報72.13美元/桶。分析師稱，只要市場認為美國將對委內瑞拉和伊朗實行制裁，油價就會維持高位。

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig發表報告稱，仍然看好新興市場的長期增長，儘管貿易衝突、美元走強以及憂慮全球同步增長情形結束均構成挑戰；美元走強拖累那些經常項目赤字最大、外債水準最高以及地緣政治風險最大的經濟體，但一些經濟體「受到不合理的懲罰，這將創造機會」。偏好亞洲股市，由於貿易戰擱置，這對亞洲股市來說是一個利好周期。同時，盈利預期健康，估值未過頭。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港星期一收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報79.3元，升1.5元；騰訊(00700)ADR收報409.3元，升1.3元；國壽(02628)ADR收報22.31元，跌4仙。「三桶油」回軟，中海油(00883)ADR收報14.37元，跌0.15元；中石油(00857)ADR收報6.4 1元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報8.16元，跌4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.82元，升0.47元；聯通(00762)ADR收報11.16元，跌8仙。

ADR港股比例指數報31289，較周一港股收市升54點或0.17。恒指周一最多升416點，見31464點全日高，收報31234點，升186點或0.6%，連升兩日進賬292點。本港昨天為佛誕假期休市。內地股市昨日如常交易，表現先跌後回升，滬深兩市早段低開，之後走勢偏軟，臨近尾市回升，上證綜合指數重上3200點， 再創兩個月新高，收報3214點，微升0.69點。中興通訊(00763)在美國的禁令問題有望解決，內地的5G概念股造好。有消息指，內地最快今年內取消生育限制政策，二胎概念股上升。

焦點板塊

汽車股：國家財政部宣布，由7月1日起，降低汽車及零部件進口關稅。其中，進口汽車關稅由最高的25%下調至15%，汽車零部件關稅則下調至6%。留意今日中資汽車股表現及券商最新看法。中金公司稱，預計關稅下調10個百分點將使得進口車的價格下調8%左右，整體進口車價格體系的下移將拉動國產車價格下行，從而影響整體車企利潤8%至20%。價格下降帶來的銷量提升利好豪華品牌經銷商。

石藥集團(01093)：公布旗下藥品「奇邁特」獲得國家食品藥品監督管理總局批准通過仿製藥質量及療效一致性評價，成為國內該品種首家通過一致性評價的企業。

藥明生物(02269)：計劃在新加坡建立生物藥臨床及商業化生產基地，按照初步開發計劃，涉及投資總額約8000萬新加坡元(相當於約4.67億港元)。

中國全通(00633)：公布主席陳元明持有的114萬股，因為股價昨日急跌，已被股票經紀強制出售，股份相當於公司已發行股本約0.057%。另外，公司正就可能收購一間公司的股權，進行磋商。除上述原因外，公司並不知悉任何導致股價及成交量波動的原因。