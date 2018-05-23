即巿股評 港股直擊

上周港股其中一個焦點是騰訊(00700)公布業績，而騰訊股價亦在公布業績後翌日急升。若果觀察窩輪資金流數據，可見在騰訊公布業績前後，市場對騰訊相關認購證和認沽證同時都存在顯著需求。以截至2018年5月18日的過去20個交易日計，流入騰訊認購證的資金有約2.62億元，是期間最多資金流入的窩輪相關資產，而流入騰訊認沽證的資金亦有約5千2百萬元，是期間首五大資金流入最多的窩輪相關資產之一。

事實上，在過去一個多月來，無論是騰訊認購證或認沽證都受到投資者關注，由於這段期間騰訊股價在區間內上落，換句話說投資者的產品選擇也相當集中，令不少騰訊認購證和認沽證已累積頗高街貨，這些產品的表現將更受供求情況影響。因此，投資者現時選擇騰訊認購證和認沽證時除考慮槓桿外，還應留意街貨水平，方可挑選較合適的產品。以下將詳細分析。

正股區間上落令窩輪街貨集中

回顧騰訊在今年4月至5月中期間的股價走勢，主要在375元至425元之間作區間上落。期間我們觀察到用輪證做部署的投資者很多已懂得揀選合理行使價的產品，篩選產品時會避開太價外的選擇，所以當正股價格在區間上落一段日子，街貨會漸漸集中在一批條款相若、較貼價的產品。以最近騰訊的情況為例，行使價介乎400元至440元的騰訊認購證，以及行使價介乎350元至400元的騰訊認沽證現時已累積很多街貨。

值得留意的是，當窩輪的街貨量在偏高水平，窩輪的實際價格會越來越受市場供求影響，投資者便越來越難掌握窩輪價格的變化，回報或會未如預期。因此，若果是已持有騰訊認購證或認沽證的投資者，現在是時間重新審視持有產品的行使價和到期日之外，亦要留意街貨水平。若果現時計劃開新倉，無論是看好或看淡，在選擇合理行使價之外，留意街貨來篩選產品也是其中關鍵。

留意高槓桿、低街貨選擇

以騰訊上週五收報411元為例，可先篩選出一批較貼價產品，並從中揀選槓桿較高和街貨較低的產品，例如騰訊購24621，行使價450.2元，2018年07月26日到期，實際槓桿14.5倍，是市場上行使價400元至450元之間，超過10倍槓桿的產品中街貨較低選擇。此外，利用同樣邏輯去挑選騰訊認沽證的話，則可留意騰訊沽11360，行使價399.8元，2018年08月13日到期，實際槓桿10.7倍。

認股證搜索工具：

桌面版：https://www.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/warrant_search.cgi

手機版：http://m.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/wnt_search.cgi

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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