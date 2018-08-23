港股直擊

香港市場昨天因佛誕假期休市一天，期指周一高開234點後，曾輕微略為回吐至31089點，其後升幅便再次擴大，並一度飆511點，高見31407點，不過，在上周高位31475點前出現阻力回落，最終全日漲330點，收報31226點。大市成交方面，全日只有960億元左右，為連續兩個交易日的成交額不足1000億元。

留意美滙債息

中美貿易戰上看似終以和局收場，惟港股表現確實有點不似市場預期，這亦和筆者周一文章中預期差不多：周一市況或可反映投資者的視線已漸漸由中美貿易戰，轉至港滙、美滙及美債息等主要影響未來資金流向的因素上；如筆者一直建議，投資者必須更密切留意相關的走勢，因為若情況(港滙弱、美滙及債息強)持續下去，定必對資金流入本港帶來一定的制約，而港股的表現亦會因而受到影響。

另外，雖然現階段中美兩國對貿易議題似已達成共識，不過在具體執行細節則仍應未有完整的定案，因此，相信兩國未來還需要繼續討論相關細節，所以大家還要當心在這段時間內兩國(特別是美國)會否為了增加其在磋商上的話語權，而發表一些利淡言論或作出預期以外的行動，從而為環球市場帶來另一輪動盪。

技術方面，期指周一的反彈明顯受制於上周的高位31475點，因此，如期指日後未能正式突破該重要阻力(升穿31475點及開市首15分鐘高位)，又跌穿周一低位31089點(同時跌穿首15分鐘低位)，預料期指之後便很大機會再次回到30641點至31475點之間的區間徘徊，靜待下一輪的突破。

暫時來看，筆者仍維持年初時所提出的看法，本年度應還有最後一個大升浪，恒指目標放在36000至38000點仍然不變，現時已漸漸步入了關鍵時刻，而啟動這次大升浪的首要目標便是要先成功升越「前浪頂」32005點，打破一浪低於一浪的走勢，但在這之前筆者預期期指或會再有一次重回30000點之下的時間，之後才會開展下一輪的上升浪，而這亦會為大家提供部署下一輪大升浪的最後機會。

把握最後入市機會

因此，大家要密切留意30641點的短期支持，因如該位置正式失守，即代表最後入市機會將隨之出現，大家到時便要好好把握。

策略方面，好倉投資者參考平倉位置提高至周一低位31089點。未有倉在手者仍建議待相關的重要阻力及支持正式突破後才入市部署，如未來期指升(跌)穿31456點(30641點)時，並同時升(跌)穿即日開市後首15分鐘高(低)位，考慮小注開倉造下月價外800至1000點的Long Call(Long Put)；進取的投資者亦可待期指一旦跌穿31089點及即日開市15分鐘低位，小注開倉做即月價外200點的Long Put。