即巿股評 港股直擊

意大利自3月初國會大選後，由於沒有政黨贏得絕對多數議席，須籌組聯合政府，惟經多輪磋商後仍未達共識，甚至傳出需要重新大選。直至上周五，僵局終有突破，五星運動(Five Star Movement)和北方聯盟(Northern League)宣布達成籌組政府協議，政治形勢總算有了眉目，但歐羅滙價仍然難以看好。

歐羅兌美元上周連跌5個交易日，周線也是「五連陰」，即使聯合政府協議敲定，但周一歐羅未見喘穩，反而進一步跌穿1.175水平，插至去年12月12日以來新低1.1717美元才反彈，周二表現則略見轉強。

歐羅滙價由4月25日失守今年1月底展開的3個月橫行區底部後，便持續處於頹勢，若由年內高位1.2557計算，累挫達6.7%，完全回吐去年12月中至今年初的升幅；意國10年期國債收益率亦創10個月高位。

歐羅滙價持續受壓的原因，是五星運動和北方聯盟的聯合執政網領：包括大幅增加開支1000億歐羅，以及檢討歐盟經濟管治框架等提議，特別是應否修訂對成員國財赤不得高於GDP 3%的規定；兩大黨認為，歐洲應該有一個更切合目前地緣政治和經濟狀況的貨幣聯盟。

雖然早前有關棄用歐羅、要求歐洲央行對意國2500億歐羅的公共債務「一筆勾銷」等主張已被剔除，但這個得票率最高、高舉反建制旗幟的陣營仍未能讓歐盟放下心頭大石。意大利債務相對GDP的比率超過130%，在歐羅區主要國家中最高，一直備受投資者關注，罔圖減稅與大增開支只會加重負債；稍有差池，歐羅信心危機捲土重來並非危言聳聽。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)也警告，如果意大利新上台的民粹派政府無法履行財政承諾，未有好好處理債務和財赤，以及整頓問題多多的銀行業，整個歐羅區的穩定將受到威脅。

正如本報社評日前指出，在歐洲央行縮表收水前，意國觸發金融市場動盪的風險有限，惟當潮水退去，歐羅區成員國的信貸風險將赤裸裸地顯露人前。若意大利新政府一意孤行，違反財赤不得超越GDP 3%的底線，歐羅區19個成員國「共穿一條褲子」的最大弱點將徹底暴露出來。

港股方面，昨天佛誔假期休市，恒生指數周一高開184點，報31232點，已屬全日低位，其後升幅擴大，最多飆416點，高見31464點，惟午後掉頭回落，升幅蒸發逾半，收市報31234點，僅漲186點(0.6%)。主板成交額959.5億元，上升股份比例佔55%。

技術走勢上，恒指甫開市便升越成交密集區頂部【圖】，重上31200點，更一度逼近31500點，即2017年初上升通道阻力，其後雖回軟，但最終仍企穩31200點。如未來數個交易日恒指不跌回成交密集區內，則有機會挑戰為時近3個月的徘徊區頂部，即31800點至32000點水平。

信報投資研究部

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