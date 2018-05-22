港股直擊 重要通告

中國全通(00633)表示，執行董事兼主席陳元明旗下的Creative Sector Limited所持有的114萬股(存放於證券交易賬戶，設有保證金信貸)，佔已發行股本總額約0.057%，鑑於該公司股價周一劇跌，股票經紀乃於同日內進行強制出售。

強制出售完成後，陳元明及Creative Sector Limited於該公司的持股量分別減至佔已發行股本總額約30.76%及30.71%。

此外，該公司正與第三方就可能收購一間公司的股權進行磋商，根據上市規則，收購倘落實，可能構成須予公布交易。